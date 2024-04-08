В понедельник, 8 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

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Пока донецкий «Шахтер» не сыграет два своих перенесенных поединка, можно говорить, что именно донецкая и криворожская команда сейчас борются за первое место. Свой матч 23 тура «Шахтер» выиграл, победив «Рух» 3:1, теперь дело за «Кривбассом» – нужно не отпускать конкурента. Для «Ворсклы» борьба за чемпионство является чем-то пока недостижимым, но команда тоже претендует на трофеи – подопечные Сергея Долганского вышли в финал национального Кубка, где будут играть с тем же «Шахтером».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.