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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 01:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 02:12
25
0

Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура Украинской Премьер-лиги

08 апреля 2024, 01:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 02:12
25
0
Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Пока донецкий «Шахтер» не сыграет два своих перенесенных поединка, можно говорить, что именно донецкая и криворожская команда сейчас борются за первое место. Свой матч 23 тура «Шахтер» выиграл, победив «Рух» 3:1, теперь дело за «Кривбассом» – нужно не отпускать конкурента. Для «Ворсклы» борьба за чемпионство является чем-то пока недостижимым, но команда тоже претендует на трофеи – подопечные Сергея Долганского вышли в финал национального Кубка, где будут играть с тем же «Шахтером».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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