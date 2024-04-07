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Шахтер Донецк
07.04.2024 18:00 – FT 3 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 07 апреля 2024, 20:38
1391
41

Эффективностью против эффектности. Шахтер разобрался с Рухом во Львове

Команда Марино Пушича так и не потеряла контроль над игрой после двух быстрых мячей

07 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 07 апреля 2024, 20:38
1391
41
Эффективностью против эффектности. Шахтер разобрался с Рухом во Львове
ФК Шахтер Донецк

На этой неделе украинский футбол как будто и не брал время на передышку. Как не кубковые баталии, и матчи национального первенства мы наблюдали на наших телеэкранах, но все же было нужно дойти до какой-то обобщающей границы. Чем центральный матч двадцать третьего тура УПЛ на «Арене Львов» между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом» не сгодится для такой цели?

Бонус для зрителей в этом случае очевиден – перед нами две атакующие команды, которые в первом круге устроили настоящее выяснение отношений со зрелищным финалом, а не футбольный матч. На этот раз коллектив Марино Пушича прежде всего мечтал о том, чтобы такого развития событий избежать, поэтому мы и увидели активных «горняков» впереди уже с первых минут. И это довольно быстро привело не просто к обострению у ворот Ледвия, но и к первым забитым мячам в этой игре.

Да, именно во множественном числе, потому что Бондаренко сначала на восьмой минуте Зубков идеальным пасом пяткой в центре штрафной оставил мяч под удар, а уже через несколько минут его помощь партнеру в центре поля заключалась лишь в том, что остановить мяч. Все остальное Артем сделал самостоятельно на свободном пути через правый фланг к чужим владениям. Странно, на самом деле, что его при подготовке дальнего удара вообще не планировали встречать.

Но «Шахтер» бы не был самим собой, если бы вот эти 2:0 на табло на старте встречи «горняки» внезапно не решили превратить в проблемный для себя счет. Сделали они это очень просто – отдали мяч соперникам в надежде, что «желто-черные» уже настолько морально подавлены, что просто ничего не смогут причинить в ответ. Наивно и самоуверенно, поэтому и получила команда Пушича красавец-гол от Таллеса с правого фланга штрафной в дальнюю девятку в завершение первого тайма.

На вторую половину игры наставник «Шахтера» решил заменить Кевина, от которого пользы было заметно немного. Но с появлением на поле Эгиналду Пушич вообще не угадал – бразилец травмировался уже через десять минут и теперь неизвестно насколько вылетел на период восстановления. И это все в конце сезона. А тут еще и этот матч нужно было как-то доиграть, потому что «Рух» был постоянно где-то рядом со вторым голом.

В общем, действующие чемпионы не демонстрировали нужного влияния на игру, поэтому долгое время ситуация оставалась для них опасной. Однако и команда Виталия Пономарева не вечна – «желто-черные» еще некоторое время продержали мяч в атаке, однако завершающий отрезок матча у них не получился вообще. Зубков в дополнение к двум ассистам на 76 минуте положил еще и забитый мяч с добивания в пределах вратарской, после чего лишних вопросов относительно победителя пары в этой игре не было.

В следующие выходные донецкий «Шахтер» сыграет в гостях у полтавской «Ворсклы», тогда как львовский «Рух» будет принимать криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Шахтер» – «Рух» – 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 37

Предупреждения: Кевин, 25 – Сыч, 11, Дидык, 30, Таллес, 72

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 87) – Кевин (Эгиналду, 46, Швед, 58), Судаков, Бондаренко (Марлон, 77), Зубков – Траоре (Сикан, 57).

«Рух»: Ледвий – Лях (Притула, 60), Холод, Слюбик, Сыч – Таллес (Теслюк, 85), Дидык, Пастух – Плюман (Джурабаев, 85), Федор (Клайвер, 85), Квасница (Рунич, 70).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 11 (6) – 7 (5)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 42
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FunnyCat_____
Кстати а шахтёр уже отстранил или хотя бы оштрафовал своего  спорт директора который лайкал руснявых пропагандистов, или клуб поддерживает его позицию?
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Жаль что Рух решил выбрать деньги, а не очки!
Как Львовяне играют когда мотивированы мы видели в первом круге!
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+5
FunnyCat_____
Дырявый Федя 228, не понимает разницы между силой клуба и его мотивацией 
Которая решается за счет твердо конвертированной валюты 
Что взять с дауна, который в 43 года живет с двумя батями 
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+4
avk2307
Правильно расставил приоритеты и смотрел МЮ Ливерпуль . 
Писал да игры еще , там было два варианта или 1-1 или 4-1 без особой борьбы.
Пошел второй вариант, но кто то не попал и 4-1 не получилось....
Гол Бондаренко №2 посмотрите (его никто не атакует) и гол " 3 как действует Сыч, особенно в штрафной как он играет....
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+4
Магамед
КРАТЫ ЧУШПАНЫ - СЛАВА ИЧКЕРИИ - СЛАВА УКРАИНЕ - ДК ЧЕМПИОН!
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+3
FunnyCat_____
Гомики, так позиция сырны это официальная позиция клуба, чего вы попрятались?
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+3
Chort
ВОТ ТАК ВОТ КТО НЕ ВЕРИЛ В МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШАХТЕР, ЧТО ТЕПЕРЬ СКАЖЕТЕ. ШАХТЕР СИЛА. А ТЕПЕРЬ ГОЙДА В АПТЕКУ БОЯРА САМА СЕБЯ НЕ КУПИТ.УСТРОЕМ ДВИЖ 
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+3
Chort
Ребята пока вы тут. Агитирую вступань в наши ряды, не пожалеете. Посмотрите на меня и Федю. Что бы вы знали мы с ним однокласники,лучшими друзьями были. Закончить школу у нас не получилось, остановились на трех класах,ну а дальше нюхали клей за гаражами,мелкие кражы ну и так по наклонной. Ну и кто мог подумать что у нас будет будущее? А что по итогу, есть крыша над головою, кормят,выпиваем елитный алкоголь с аптеки, и даже компуктер в распоряжении есть. И все это спасибо РИНАТУ И ШАХТЕРУ. Так что не стесняйтесь,рады любому пополнению в нашем отряде
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+2
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Магамед
 Э ЧЮШНЯ ДАНЭЦКИЙ Я В СВОЁ ВРЭМЯ ТАКИХ КАК ТИ ПАЧЬКАМИ ВАЛЯЛЬ
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+2
Умник
Что хотел Рух в этом матче?
Пропустить 2 потом заиграть?
Это тактика такая?
С круга Бондаренко бежит сам вообще никто не встречает.)))))
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+1
u6464u
Чемпіон на класі  переграв дуже пристойну команду Рух , хотілось би побачити цю львівську команду в єврокубках, який рівень вона б показала  в Європі , цікаво .
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0
FunnyCat_____
Сколько можно позволять ахметову и шахтёру всё это?
Плевали они на всех давным давно!
Кто за то чтобы создать петицию на сайте администрации президента против беспредела ахметова и его игрушки футбольного клуба шахтёр?
Я не собираюсь быть терпилой всегда,Андрей Шевченко помоги разобраться в этом беспределе!
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-1
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Chort
БАМБАС ПАРАЖНЯК НЕ ГОНИТ
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-1
Bulba_sumkin
Шахтер на шаг ближе к очередному чемпионству (не забываем что еще могут и кубок выиграть), из серьезных соперников, которые могут навязать борьбу, остались только Полесье и Днепр-1, все остальные - проходняк) 
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-4
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Bulba_sumkin
Неужели у суркиса все так плохо, что даже из ботвы, он самую тупоголовую выбрал?)
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-4
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Bulba_sumkin
А что как не комплексы выгнало на эту ветку целый взвод дерьнамовского отребья, которые за 3 копейки готовы тут круглосуточно строчить?)) 
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-4
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AK.228
Шахтар - сильніший!!
Шлюхі суркіса - сумніше 
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-4
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AK.228
З перемогою , Шахтар👏👍💪
Сумні вболівальники з передмістя Києва, не засмучуйтесь 
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-4
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AK.228
Заступник головної Шлюхи шпрота - фанька, висловлює крайнє занепокоєння 😂😂
Ай, супер, просто любо - дорого дивитися на конвульсії йобнутоі зама Шлюхи👏👏
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-5
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OtsoCity
Шахтар найкращі👍
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-5
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