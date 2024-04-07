Эффективностью против эффектности. Шахтер разобрался с Рухом во Львове

На этой неделе украинский футбол как будто и не брал время на передышку. Как не кубковые баталии, и матчи национального первенства мы наблюдали на наших телеэкранах, но все же было нужно дойти до какой-то обобщающей границы. Чем центральный матч двадцать третьего тура УПЛ на «Арене Львов» между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом» не сгодится для такой цели?

Бонус для зрителей в этом случае очевиден – перед нами две атакующие команды, которые в первом круге устроили настоящее выяснение отношений со зрелищным финалом, а не футбольный матч. На этот раз коллектив Марино Пушича прежде всего мечтал о том, чтобы такого развития событий избежать, поэтому мы и увидели активных «горняков» впереди уже с первых минут. И это довольно быстро привело не просто к обострению у ворот Ледвия, но и к первым забитым мячам в этой игре.

Да, именно во множественном числе, потому что Бондаренко сначала на восьмой минуте Зубков идеальным пасом пяткой в центре штрафной оставил мяч под удар, а уже через несколько минут его помощь партнеру в центре поля заключалась лишь в том, что остановить мяч. Все остальное Артем сделал самостоятельно на свободном пути через правый фланг к чужим владениям. Странно, на самом деле, что его при подготовке дальнего удара вообще не планировали встречать.

Но «Шахтер» бы не был самим собой, если бы вот эти 2:0 на табло на старте встречи «горняки» внезапно не решили превратить в проблемный для себя счет. Сделали они это очень просто – отдали мяч соперникам в надежде, что «желто-черные» уже настолько морально подавлены, что просто ничего не смогут причинить в ответ. Наивно и самоуверенно, поэтому и получила команда Пушича красавец-гол от Таллеса с правого фланга штрафной в дальнюю девятку в завершение первого тайма.

На вторую половину игры наставник «Шахтера» решил заменить Кевина, от которого пользы было заметно немного. Но с появлением на поле Эгиналду Пушич вообще не угадал – бразилец травмировался уже через десять минут и теперь неизвестно насколько вылетел на период восстановления. И это все в конце сезона. А тут еще и этот матч нужно было как-то доиграть, потому что «Рух» был постоянно где-то рядом со вторым голом.

В общем, действующие чемпионы не демонстрировали нужного влияния на игру, поэтому долгое время ситуация оставалась для них опасной. Однако и команда Виталия Пономарева не вечна – «желто-черные» еще некоторое время продержали мяч в атаке, однако завершающий отрезок матча у них не получился вообще. Зубков в дополнение к двум ассистам на 76 минуте положил еще и забитый мяч с добивания в пределах вратарской, после чего лишних вопросов относительно победителя пары в этой игре не было.

В следующие выходные донецкий «Шахтер» сыграет в гостях у полтавской «Ворсклы», тогда как львовский «Рух» будет принимать криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Шахтер» – «Рух» – 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 37

Предупреждения: Кевин, 25 – Сыч, 11, Дидык, 30, Таллес, 72

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 87) – Кевин (Эгиналду, 46, Швед, 58), Судаков, Бондаренко (Марлон, 77), Зубков – Траоре (Сикан, 57).

«Рух»: Ледвий – Лях (Притула, 60), Холод, Слюбик, Сыч – Таллес (Теслюк, 85), Дидык, Пастух – Плюман (Джурабаев, 85), Федор (Клайвер, 85), Квасница (Рунич, 70).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 11 (6) – 7 (5)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C