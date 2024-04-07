ПУШИЧ: «В первые 20–25 минут Шахтер играл хорошо, просто фантастически»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич на послематчевой пресс-конференции проанализировал игру с «Рухом» (3:1).

– «Шахтер» в последних матчах много забивает – 10 голов за 3 игры, но и пропускает в двух матчах подряд. Как вы можете оценить защиту и голкипера?

– Прежде всего, мы играем в футбол так, чтобы забивать больше, чем соперник. Мы не играем в отстраненный футбол, просто ожидая и не делая ничего в надежде, что не пропустим. Поэтому большая разница в подходе к игре. Когда вы играете в футбол так, как это делаем мы, всегда есть вероятность пропустить, ведь вам также приходится проходить оборону соперника. Сегодня мы играли с сильным оппонентом, у которого много хороших технических игроков, и забитый ими гол был фантастическим. Думаю, что в общем-то мы достаточно хорошо защищались, у нас надежная оборона, но иногда так происходит, что ты можешь пропустить гол. Я бы больше переживал, если бы мы позволили создать больше возможности у наших ворот, но мы этого не допустили. На мой взгляд, был только один такой момент, поэтому в этом плане моя команда сработала идеально.

И, как я уже говорил, мы играем в футбол так, чтобы забивать больше голов, чем соперник. И если рассматривать пропущенные мячи, например голы оппонентов в последних встречах, то они были очень неплохие, поэтому тебе нужно справляться с качеством соперника, потому что на поле играешь не только ты. И эта команда находится на пятой строчке в лиге не просто так. Они прилагают много сил и, нужно отдать им должное, показывают очень хороший результат. Поэтому, в общем, я доволен тем, как мы оборонялись. Конечно, если сейчас говорить о деталях, связанных с этим голом, то действительно мы могли давить больше, зафиксировать мяч, возможно, перехватить его. Но, знаете ли, это футбол – иногда ты пропускаешь такие голы. И должен отметить, что когда соперник забивает такой мяч, конечно, я не могу быть рад, но иногда ты должен быть честным и поаплодировать ему.

– Эгиналду отыграл сегодня всего несколько минут. Что можете сказать по горячим следам по поводу его травмы, насколько все серьезно?

– Честно говоря, эта травма очень меня удивила, потому что мы этого не ожидали. Он быстро восстанавливался и хорошо тренировался с командой в течение двух недель, в предыдущей игре он отыграл один тайм, поэтому для нас это был неприятный сюрприз. Но мы увидим завтра, насколько серьезная травма. Это может быть такая же травма, что уже была, и надеюсь, что она не настолько тяжела, как первая, чтобы он мог быстро вернуться в команду.

Это был неприятный момент, потому что мы имели замену во втором тайме из-за желтой карты, и ты надеешься на этого игрока, который очень хорошо выступал в межсезонье и иногда играл на этой позиции, надеешься, что он снова сможет внести вклад, выйдя на этой позиции , но это футбол. Иногда происходит то, чего ты не ждешь. Однако, учитывая эту ситуацию, я должен сказать, что вышедшие ребята все пятеро добавили новой энергии, качества и очень хорошо поработали, поэтому я был очень доволен игроками, которые вышли на замену.

– «Шахтер» очень мощно начал матч в атаке. Была ли это тренерская установка – забить быстрые голы? И насколько это преимущество в два мяча решило игру команды в атаке, ведь «Шахтер» сегодня действительно много создавал, но и много тратил моменты?

– Я согласен с вами, в первые 20–25 минут мы действовали очень хорошо и играли фантастически. И я считаю, что за этот период могли забить больше, потому что мы постоянно были в игре, были очень организованными. Знаете, иногда бывает, когда ты играешь так и уже ведешь в счете 2:0, то команда может начать действовать несколько беззаботно, а соперник играет очень решительно, с ударами издалека и забросами, и вдруг тебе нужно защищаться в течение нескольких минут. Где-то бессознательно ты не атакуешь впереди, а спускаешься ниже, и это не то, чего я хотел, но такое происходит с каждой командой. И это тоже произошло с нами. Мы должны сделать выводы по этому тайму, это очень важно.

Но все равно мы оставались стабильными, у соперника не было много случаев: был один удар, фантастический гол, что тут сделаешь? Да, мы могли заблокировать мяч раньше и так далее. Но, я думаю, что это связано со стилем игры в том моменте. Может быть, иногда тебе слишком легко, и ты начинаешь мыслить слишком просто. Но не всегда так просто. Как я уже говорил, мы играли с серьезным соперником, который не просто так занимает такое место, имеющее много мощи, очень решительный стиль игры. Такие матчи не легкие. Наверное, это было причиной. Поэтому во втором тайме мы произвели определенные изменения, говорили об этом, и вы видели, что игра менялась, медленно, но уверенно, в нашу пользу. И в этом тайме мои игроки действовали профессионально.