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Шахтер Донецк
07.04.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:30
23
0

Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:30
23
0
Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 7-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Действующие чемпионы страны продолжают погоню за очередным «золотом» в своей истории. Но конкурентов у «Шахтера» еще слишком много для того, чтобы сбавлять обороты. «Рух», теоретически, является одним из них, но если проиграет в очной встрече, то, скорее всего, потеряет этот статус окончательно. В первом круге были горячие 1:1 с привкусом скандала, но и сейчас команды набрали очень солидную форму.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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