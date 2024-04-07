Шахтер Донецк

В воскресенье, 7-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Действующие чемпионы страны продолжают погоню за очередным «золотом» в своей истории. Но конкурентов у «Шахтера» еще слишком много для того, чтобы сбавлять обороты. «Рух», теоретически, является одним из них, но если проиграет в очной встрече, то, скорее всего, потеряет этот статус окончательно. В первом круге были горячие 1:1 с привкусом скандала, но и сейчас команды набрали очень солидную форму.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.