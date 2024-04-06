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Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 20:30 |
497
8

Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После зимнего перерыва обе команды в Премьер-Лиге выступают успешно и не проигрывают

06 апреля 2024, 20:30 |
497
8
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В воскресенье, 7 апреля, в 23-м туре чемпионата страны по футболу на «Арене-Львов» встретятся команды, для которых вторая половина сезона складывается очень удачно. «Шахтер» весной еще не потерял ни одного очка и лидирует в турнире, набрав 46 очков после 20 матчей. А «Рух» в пяти весенних поединках одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Это позволило подопечным Виталия Пономарева подняться на 5 место в турнирной таблице, имея 39 очков в 22 сыгранных матчах.

Шахтер

Горняки сейчас набрали хороший ход, причем не только в чемпионате Украины. На этой неделе они сыграли результативно и в полуфинале Кубка страны, где разгромили одесский «Черноморец» со счетом 4:1. Добавим, что по игре результат мог быть гораздо большим, настолько велико было преимущество «Шахтера».

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Конечно же, добавило уверенности лидеру Премьер-Лиги и успешное выступление его футболистов в национальных сборных. Причем имеется ввиду не только Украина, а и Грузия, которая тоже, как и наша сборная, вышла в финальную часть чемпионата Европы (в заявке «Шахтера» сразу три грузинских игрока). Да и лазарет донецкого клуба уже практически опустел. В этой связи следует отметить, что в предстоящем поединке с «Рухом» не сможет сыграть из-за дисквалификации полузащитник Дмитрий Крыськив. Но это не должно сказаться на игре команды. На данный момент у Марино Пушича достаточно широкий выбор исполнителей и есть кем его заменить.

Интересно, что из пяти весенних матчей «Шахтер» три выиграл на «Арене-Львов». При этом в ворота соперников было забито 10 голов. И хотя «Рух» будет играть в своем родном городе, у горняков здесь уже достаточно большая группа поддержки и команда здесь действительно чувствует себя как дома.

Рух

А вот для «Руха» этот стадион действительно считается домашним, но выступают здесь подопечные Виталия Пономарева не так успешно, как вне его. К примеру, если во Львове в 11 матчах команда набрала 16 очков (3 победы, 7 ничьих и 1 поражение), то в гостях после такого же количества игр в копилку было добавлено 23 очка (7 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Любопытно, как же на этот раз «Рух» будет действовать: как на выезде или как дома?

Перед игрой с «Шахтером» у львовян тоже есть одна потеря. Защитник Виталий Роман продолжает отбывать дисквалификацию после удаления в матче с «Металлистом 1925». Он уже пропустил игру предыдущего тура против «ЛНЗ», в котором его партнеры добились победы со счетом 1:0. Причем решающий гол был забит на пятой компенсированной минуте ко второму тайму с пенальти. Отличился Остап Притула.

Что касается мотивации, то у игроков «Руха» она должна быть очень высокой. Во-первых, команда наверняка готова дать настоящий бой лидеру турнира и действующему чемпиону страны. А, во-вторых, львовский клуб уже вплотную подобрался к группе команд, которая ведет борьбу за медали. И если не получится в итоге подняться на пьедестал почета, то завоевать место в еврокубках на следующий сезон «Руху» вполне по силам.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата соперники тоже играли на «Арене-Львов». Сперва гол забили горняки после точного удара Судакова на 17-й минуте. Но буквально через четыре минуты гости остались в меньшинстве, был удален Ракицкий. «Шахтер» в дальнейшем больше оборонялся, но в конце матча все же пропустил – гол на 88-й минуте забил Слюбик. Матч так и завершился со счетом 1:1. А вообще в чемпионата страны команды провели 6 поединков. 4 раза побеждал «Шахтер» и дважды была зафиксирована ничья. Разница голов 9-2.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Холод, Пидгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться боевой с обоюдными шансами на успех. Но, скорее всего, опыт горняков должен взять верх. «Шахтер» победит 2:1.

7 апреля, воскресенье

«Шахтер» – «Рух»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ШАХТЕР РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 8
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Фанькин кот
Родной Шахтёр уверенно победит и своё лидерство в чемпе укрепит! Назло ботве суркисятской!
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+1
AK.228
Шахтар переможе… 3-1
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