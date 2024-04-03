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Кубок Украины
Шахтер Донецк
03.04.2024 18:00 – FT 4 : 1
Черноморец
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Кубок Украины
03 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:07
1741
33

Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец

«Горняки» более чем уверенно вышли в финал Кубка Украины

03 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:07
1741
33
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
ФК Шахтер

В среду, 3 апреля, донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец» встретились в полуфинале Кубка Украины.

После стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом, взяв мяч под контроль. Но одесситы пытались не закрываться в обороне. Первая угроза в матче состоялась после стремительной контратаки оранжево-черных», которая завершилась ударом Эгиналду рядом со штангой. Вскоре Сикан подкараулил отскок в штрафной соперников и пробил выше ворот.

Для одесситов наступили крайне непростые минуты: «горняки» агрессивно прессинговали, не давая передохнуть защитной линии команды Романа Григорчука. И номинальные хозяева поля таки добились своего. Судаков справа ворвался в штрафную «Черноморца» и прострелил на Сикана, которому оставалось переправить мяч в незащищенные ворота.

Игра подопечным Марино Пушича давалась, а у одесситов, наоборот, многое не получалось. Но первая же опасная атака «Черноморца» завершилась неприятностями для донецкого клуба. Удар Ермакова из пределов штрафной был заблокирован, и мяч отскочил к неприкрытому Штогрину, который хладнокровно пробил мимо Ризныка.

После того как счет сравнялся у «Шахтера» уже не было явного преимущества. Одесситы почувствовали уверенность и много внимания уделяли контролю мяча. Но ближе к концу тайма, «оранжево-черные» снова прижали соперников к их собственной штрафной. В одном из эпизодов гостей выручила штанга, которая оказалась на пути мяча после удара головой Бондаренко. А перед перерывом «Шахтер» заработал пенальти. Салюк в штрафной зацепил Эгиналду, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Бондаренко с «точки» пробил точно в угол.

«Горняки» активно начали вторую половину встречи. И снова оборона «Черноморца» дрогнула: Судаков совершил индивидуальный проход, который завершил точным ударом в угол. Вскоре подвиг партнера едва не повторил Кевин, но его удару немного не хватило точности.

Одесситы попытались перевести игру к штрафной «Шахтера». Периодически гостям удавалось создавать напряжение у чужих ворот, но по-настоящему опасных ситуаций они не создавали. В целом подопечные Пушича уверенно контролировали игру, хладнокровно обороняясь и отвечая острыми контратаками. В ходе одной из них снова отличился индивидуальными действиями Судаков, который довел счет до разгромного.

Донецкий клуб стал первым финалистом Кубка Украины. Далее команды проведут домашние матчи в рамках очередного тура УПЛ. «Шахтер» встретится с «Рухом», а «Черноморец» сыграет с «Александрией».

Кубок Украины. Полуфинал.

«Шахтер» – «Черноморец» – 4:1

Голы: Сикан (12), Бондаренко (44, пенальти), Судаков (52, 79) – Штогрин (18).

Предупреждения: Азаров (16) – Бадибанга (45+1).

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Эгиналду (Степаненко, 68), Криськив, Судаков (Марлон, 81), Сикан (Траоре, 68), Азаров (Педриньо, 46), Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин (Зубков, 68).

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Гучек (Шаповал, 85), Путря, Васильев, Ермаков, Авагимян, Брагару (Огиря, 85), Бадибанга (Альваренга, 85), Бойчук (Иеде, 85), Штогрин.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Арена-Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 34
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AK.228
Судаков красава… заберуть хлопця, заберуть 😂😂
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+8
April
 С такими спаррингами Резник скоро превратится в Панькива.
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+6
maks_krot
Игра очень понравилась первые 15 минут и весь второй тайм класс играли когда расслабились пропустили дурака в защите опять наплужили как всегда! С каждым матчем всё лучше! Идём к очередному  чемпионству и кубку!!!Караван идёт, а собаки пусть лают! Всех болельщиков Шахтёра с победой!!!
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+4
8number
Таке собі. Тренування якесь
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+4
Лига конференций без динамо
Чемпион на изи обыграл Черноморц,  даже жалко немного Черноморец на классе Шахтёр выиграл . Действующий чемпион скоро выиграет и кубок и снова станет чемпионом,а кто то отсосал у работников пивзавода и сейчас будет кукарекать  с четвертого места 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Судаков браво. Показал за что за него готовы давать 150 лямов зелененьких
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
МусОра не обосритесь 
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+2
AK.228
Шл…и суркіса, не сумуйте … буває😂😂
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+2
nick07
Судаков красава. Якщо не продадуть влітку в топ-чемпітнат то шкода. 
Але 150 млн за нього ніхто не дасть
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+1
Лига конференций без динамо
Давайте не будем пуму и его подруг сильно унижать ,они совсем уже плохие стали ,пума вон собирается уходить на другой сайт,ну как уходить поменять на свои другие 10 аккаунтов свой основной дырявый акк  и дальше кукареать с других   
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0
Bulba_sumkin
С победой и выходом в финал, лучший клуб Украины!) Теперь ответственно нужно подойти к матчу с Рухом, и приближаться к очередному чемпионству) В чемпионате осталось очно обыграть Рух, Днепр -1 да и вроде больше некому навязать борьбу)  
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0
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samird
Читаю коменти і в черговий раз переконуюсь, що вболівальник Шахтаря - це діагноз  . Фактично кожний коментар про Динамо. В мене таке враження, що ви всі латентні вболівальники киян . Перемогли Чорноморець, а наче Манчестер Сіті. Все - вже виграємо ЛЧ та клубний ЧС  . І кожен раз те саме. Це жерсть якась суцільна.
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-1
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OtsoCity
Молодці хлопці. Шахтар чемпіон
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-1
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_Tro91do2ne4rlly_
І як тепер Чорноморцю до єврокубків потрапити? Так хоч міг через кубок у ЛЄ грати наступного сезону. А тепер що робити..?
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-1
_Tro91do2ne4rlly_
Можна подякувати клубам за якісну гру. Чорноморцю хоча б за спробу. Хоч десь команди показали, що вони виходять на поле грати в футбол, а не виривати ноги суперникам з м'ясом, як це було в минулому сезоні тринадцятого туру, коли Попов мало не відірвав ноги гравцю ФК "Колос", за що і отримав червону картку.
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-1
PUMA
Ну,что ребята.Дальше боритесь с этой сепарской нечестью без меня!!! 
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-2
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PUMA
Короче парни всем удачи!!!!
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-2
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Гумакрыс
Ужас какой ужас, что не новость то траур для голубых из динамо,  Шахтёр в финале кубка играет хаца поляки избили и в мусорный бак посадили! суркис чемпион динамо молодец Ура! Ура.
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-2
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PUMA
Ладно спорт ЮА с вам все понятно.Вам выгодно что бы всякие .…........по типу АК 228 Запансых,,бульб глюхкиных,Отсосите,писали тут постоянно оскорбления и ТД тп.Если для вас это норм то идете ребята ........, уж поверьте нормальных спортивных сайтов хватает.А вы ....,.., дальше давитесь этими фекалиями от днонецкой шушары 
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-5
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