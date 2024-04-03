Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец

В среду, 3 апреля, донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец» встретились в полуфинале Кубка Украины.

После стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом, взяв мяч под контроль. Но одесситы пытались не закрываться в обороне. Первая угроза в матче состоялась после стремительной контратаки оранжево-черных», которая завершилась ударом Эгиналду рядом со штангой. Вскоре Сикан подкараулил отскок в штрафной соперников и пробил выше ворот.

Для одесситов наступили крайне непростые минуты: «горняки» агрессивно прессинговали, не давая передохнуть защитной линии команды Романа Григорчука. И номинальные хозяева поля таки добились своего. Судаков справа ворвался в штрафную «Черноморца» и прострелил на Сикана, которому оставалось переправить мяч в незащищенные ворота.

Игра подопечным Марино Пушича давалась, а у одесситов, наоборот, многое не получалось. Но первая же опасная атака «Черноморца» завершилась неприятностями для донецкого клуба. Удар Ермакова из пределов штрафной был заблокирован, и мяч отскочил к неприкрытому Штогрину, который хладнокровно пробил мимо Ризныка.

После того как счет сравнялся у «Шахтера» уже не было явного преимущества. Одесситы почувствовали уверенность и много внимания уделяли контролю мяча. Но ближе к концу тайма, «оранжево-черные» снова прижали соперников к их собственной штрафной. В одном из эпизодов гостей выручила штанга, которая оказалась на пути мяча после удара головой Бондаренко. А перед перерывом «Шахтер» заработал пенальти. Салюк в штрафной зацепил Эгиналду, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Бондаренко с «точки» пробил точно в угол.

«Горняки» активно начали вторую половину встречи. И снова оборона «Черноморца» дрогнула: Судаков совершил индивидуальный проход, который завершил точным ударом в угол. Вскоре подвиг партнера едва не повторил Кевин, но его удару немного не хватило точности.

Одесситы попытались перевести игру к штрафной «Шахтера». Периодически гостям удавалось создавать напряжение у чужих ворот, но по-настоящему опасных ситуаций они не создавали. В целом подопечные Пушича уверенно контролировали игру, хладнокровно обороняясь и отвечая острыми контратаками. В ходе одной из них снова отличился индивидуальными действиями Судаков, который довел счет до разгромного.

Донецкий клуб стал первым финалистом Кубка Украины. Далее команды проведут домашние матчи в рамках очередного тура УПЛ. «Шахтер» встретится с «Рухом», а «Черноморец» сыграет с «Александрией».

Кубок Украины. Полуфинал.

«Шахтер» – «Черноморец» – 4:1

Голы: Сикан (12), Бондаренко (44, пенальти), Судаков (52, 79) – Штогрин (18).

Предупреждения: Азаров (16) – Бадибанга (45+1).

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Эгиналду (Степаненко, 68), Криськив, Судаков (Марлон, 81), Сикан (Траоре, 68), Азаров (Педриньо, 46), Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин (Зубков, 68).

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Гучек (Шаповал, 85), Путря, Васильев, Ермаков, Авагимян, Брагару (Огиря, 85), Бадибанга (Альваренга, 85), Бойчук (Иеде, 85), Штогрин.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Арена-Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА