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Кубок Украины
Шахтер Донецк
03.04.2024 18:00 – FT 4 : 1
Черноморец
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Кубок Украины
03 апреля 2024, 22:37 | Обновлено 03 апреля 2024, 22:44
796
0

ПУШИЧ: «Это особенный случай. Шахтер играет трижды с одним соперником»

В полуфинале Кубка Украины горняки обыграли «Чорноморец»

03 апреля 2024, 22:37 | Обновлено 03 апреля 2024, 22:44
796
0
ПУШИЧ: «Это особенный случай. Шахтер играет трижды с одним соперником»
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от полуфинала Кубка Украины с «Черноморцем» (4:1)

– Мистер, поздравляем с победой! Вы впервые в карьере вывели свою команду в финал Кубка страны, какие эмоции сейчас испытываете?

– Хорошие эмоции. Как я сказал своей команде, когда ты так близок к выходу в финал турнира, всегда важно быть в лучшей форме, ведь мы играли против сильного оппонента – «Черноморца». Это хороший соперник. И с первых наших моментов мы действовали профессионально, доминировали и отработали многое, поэтому это очень хорошо. И я очень доволен выступлением сегодня, а также нашим стилем игры. Наш подход к игре был отличный. Поэтому имею хорошие, положительные эмоции.

– «Шахтер» сегодня доминировал на футбольном поле, вам все удалось, а в течение месяца вы еще дважды будете играть с «Черноморцем» в чемпионате Украины. Как думаете, это была лучшая игра «Шахтера» и дальше будет сложнее с одесситами, или считаете, что так же легко будет и в следующих играх?

– Это всегда особый случай, если вы играете с одним соперником трижды за очень короткий период. Как я уже говорил, это достойный соперник, который тоже показал много хороших моментов сегодня. Это был трудный матч, играть было не так легко. У меня есть опыт игры против таких команд, и очень часто бывает, что идет один поединок за другим, по стечению обстоятельств – в кубковых матчах и чемпионате. Каждая игра – новая. Каждая игра имеет свою энергию и историю, поэтому подход к следующим встречам, наверное, будет другим, поэтому будет интересно. И для нас, как для тренеров, и для команд интересно играть такие матчи. Как я говорил, каждый поединок имеет свою историю, нельзя сравнивать. Что касается следующей игры, то посмотрим . Идём шаг за шагом.

– Степаненко понемногу возвращается к игре и сегодня тоже вышел на поле. Как вы оцениваете его действия?

– Конечно, я рад, что он вернулся. Как я сказал, это важно для нас. В прошлый раз я говорил, что у него были травмы с начала межсезонья, трудно возвращаться в хорошем ритме, но он с нами – отыграл свои минуты и сделал это замечательно, как и другие выходившие на поле игроки, поэтому я очень этому рад.

– В последних матчах Траоре выходит только на замену. Какие у него шансы снова играть в стартовом составе?

– Как я уже отмечал, отдельные игроки возвращаются после серьезных травм, после длительного отсутствия, а для этого нужно время. И в течение этого времени им нужно подхватывать интенсивность тренировок, интенсивность матчей. К сожалению, у нас было не так много спаррингов для этого, потому что нет времени. Он возвращается, это понятно, и я считаю, что всякий раз, когда выходит на замену, он показывает свои особые качества. Я очень рад за Траоре, и он точно готов сражаться.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец Марино Пушич пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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