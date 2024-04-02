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Кубок Украины
02 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:11
428
3

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины

Горняки могут в 20-й раз выйти в финал второго по значимости турнира страны, одесситы – в 4-й раз

02 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:11
428
3
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
ФК Шахтер

В среду, 3 апреля, во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2023-2024 годов, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». За всю историю турнира горняки 13 раз владели почетным трофеем и еще 6 раз были финалистами, уступая соперникам. Одесситы дважды владели Кубком и еще один раз играли в финале.

Шахтер

Несмотря на свой весомый послужной список, «Шахтер» поднимал над головой заветный трофей в последний раз в сезоне 2018-2019 годов. После этого Кубком Украины дважды владели киевские динамовцы, а затем два года турнир не проводился из-за войны. И всего в составе донецкого клуба осталось только два футболиста, которые совершали круг почета пять лет назад в Запорожье на «Славутич-Арене». Это Николай Матвиенко, отыгравший весь поединок, и Тарас Степаненко, просидевший на скамейке запасных всю игру.

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Так что мотивация у горняков выйти в финал должна быть очень высокой. К тому же победа в полуфинале может обновить рекорд страны для команд, участвовавших в решающих матчах. «Шахтер» и так является рекордсменом, больше всех играя в финалах, а теперь есть возможность выступить там в 20-й раз.

В нынешнем розыгрыше донецкий клуб провел два матча и оба выиграл с одинаковым счетом 3:0. В 1/8 финала тогда еще подопечные Патрика ван Леувена в Ровно нанесли поражение местному «Вересу» 3:0 (голы забили Кащук, Бондаренко и Очеретько), а в четвертьфинале в Киевской области на стадионе «Левый берег» уже под руководством нынешнего наставника Марино Пушича обыграли представителя первой лиги сумской клуб «Виктория» (здесь отличились Назарина, Зубков и Ракицкий).

Черноморец

Одесская команда вошла в историю украинского футбола, как первый обладатель Кубка независимой страны. В далеком уже 1992 году в дополнительное время «Черноморец» нанес поражение харьковскому «Металлисту» 1:0. Победный гол забил Илья Цымбаларь, которого, к сожалению, уже нет в живых. Через два года моряки повторили свой успех, обыграв на этот раз симферопольскую «Таврию». Снова в основное время не было забито голов, сохранился нулевой результат и после дополнительных 30 минут, а в серии пенальти «Черноморец» победил со счетом 5:3.

Был еще один финал для одесситов уже в сезоне 2012-2013 годов. Проводился он в Харькове на стадионе «Металлист», а соперником был «Шахтер». Именно горняки завоевали трофей, победив 3:0 (голы забили Фернандиньо, Тейшейра и Тайсон). Кстати, на игре присутствовало 40 тысяч зрителей.

И вот теперь «Черноморец» может в четвертый раз выйти в финал. В нынешнем турнира, в отличие от «Шахтера», одесситы провели на один матч больше. В четвертом предварительном этапе они только в дополнительное время сломили сопротивление киевского клуба «Левый берег» 2:1 (голы у победителей забили Кузик и Шпорн). В 1/8 финала с таким же результатом моряки одолели «Кривбасс», правда уже в основное время (у них отличились Белмонте и снова Шпорн). А в четвертьфинале подопечные Романа Григорчука разгромили луганскую «Зарю» 4:1. Здесь у одесситов хет-трик сделал Штогрин и еще один мяч забил Васильев.

Статистика матчей

С учетом уже упомянутого финала в Харькове, соперники встречались в розыгрыше Кубка Украины 8 раз, причем трижды на стадии полуфинала. 7 побед у «Шахтера» и только одна у «Черноморца». Разница голов 15-3. Интересно, что в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге команды еще не играли друг с другом, так как матч 12-го тура был перенесен. А в предыдущем чемпионате страны в первом круге выиграл «Шахтер» 2:1, зато во втором круге была зафиксирована ничья 2:2.

Фемида

Впервые в истории розыгрыша Кубка Украины состоялась открытая жеребьевка арбитров полуфинальных матчей. В результате было определено, что судить поединок во Львове будет Виктор Копиевский из Кропивницкого. Арбитром ВАР назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кевин, Швед, Сикан

«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Брагару, Васильев, Авагимян, Ермаков, Штогрин, Бойчук, Кузик

Прогноз на противостояние:

Будем надеяться, что игра получится по-настоящему кубковой с голевыми моментами у обоих ворот. И все же спрогнозируем победу «Шахтера» с минимальным перевесом 2:1.

3 апреля, среда

«Шахтер» – «Черноморец»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Фанькин кот
Только родной Шахтёр, только победа!
Хотя, прискорбно, что играют в полуфинале. Хотелось бы, чтобы эти команды сошлись в финале.
Ответить
+2
AK.228
Буде веселий матч та багато голів 
Ответить
+2
Гумакрыс
Ура! Ура кубок начинается играет даже Ворскла с Полесье, ура, ура Суркис бог и молодец динамо чемпион 
Ответить
0
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