Шахтер Донецк

Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины по футболу
В среду, 3 апреля, донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец» встретятся в полуфинале Кубка Украины. Матч состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало назначено на 18.00.
В четвертьфинале одесская команда прошла луганскую «Зарю» (4:1), а «Шахтер» был сильнее сумской «Виктории» (3:0).
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«Черноморец» и «Шахтер» встречались в розыгрыше Кубка Украины восемь раз, причем трижды в стадии полуфинала. Семь матчей выиграл «Шахтер», только одну победу одержал «Черноморец». Разница голов – 15:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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