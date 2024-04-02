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02 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:50
46
0

Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины по футболу

02 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:50
46
0
Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

В среду, 3 апреля, донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец» встретятся в полуфинале Кубка Украины. Матч состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало назначено на 18.00.

В четвертьфинале одесская команда прошла луганскую «Зарю» (4:1), а «Шахтер» был сильнее сумской «Виктории» (3:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Черноморец» и «Шахтер» встречались в розыгрыше Кубка Украины восемь раз, причем трижды в стадии полуфинала. Семь матчей выиграл «Шахтер», только одну победу одержал «Черноморец». Разница голов – 15:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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