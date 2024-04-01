VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ

В заключительном матче 22 тура Украинской Премьер-лиги во Львове встретились «Рух» и ЛНЗ. К очной дуэли соперники подошли с кадровыми потерями. «Руху» не мог помочь дисквалифицированный Роман, а у ЛНЗ по той же причине отсутствовал Рыбалка.

Команды начали встречу в интенсивном темпе, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Соперники обменивались атаками, а первые реальные угрозы воротам создали хозяева поля. По воротам дважды пробивал Федор, который неожиданно вышел на острие атаки львовской команды, но в обоих эпизодах он не попал в цель. Черкасчане не промедлили с ответом: на удар пяткой в исполнении Молло среагировал Ледвий. Уверенно сыграл голкипер «Руха» и после удара Эйнела из-за пределов штрафной.

Не сумев забить, команды впоследствии несколько сбавили обороты. Перспективные атаки в обе стороны не завершались обострением ситуации. В то же время, на поле была плотная борьба, которая порой граничила с грубостью. На перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Черкасчане активно начали вторую половину встречи, и уже на ее стартовой минуте Бар попытался застать голкипера врасплох дальним ударом. Неточным, правда. А вот Молло заставил Ледвия продемонстрировать свою реакцию и страж ворот «Руха» сыграл блестяще. Еще один сейв Ледвий записал в свой актив в середине второго тайма после удара Яшари.

Руховцы также пытались держать в напряжении оборону соперников. Сразу после выхода на поле со скамейки запасных едва не отличился Теслюк, но его удар из пределов штрафной заблокировал Ковалев.

Кульминация поединка наступила в компенсированное время. Атака «Руха» завершилась ударом Ляха, с которым справился Пеньков. Но перед этим Бар наступил на ногу Федору. Арбитр пересмотрел видеоповтор эпизода, назначил пенальти и показал вторую желтую карточку израильтянину. С 11-тиметровой отметки Притула развел мяч и голкипера по разным углам.

Таким образом, «Рух» прервал свою домашнюю безвыигрышную серию, которая длилась восемь матчей. С другой стороны, прервалась пятиматчевая гостевая беспроигрышная серия черкасского клуба. В следующем туре команды проведут гостевые поединки: львовяне встретятся с «Шахтером», а ЛНЗ будет противостоять «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Рух» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула (95, пенальти)

Удаление: Бар (94,вторая желтая карточка)

Предупреждения: Федор (35) – Кучеренко (27, скамья запасных), Наумец (32), Бар (35), Г.Пасич (81)

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Холод, Пидгурский (Притула, 73), Пастух, Таллес, Квасница (Лях, 80), Плюман (Рунич, 80), Федор

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Каплиенко (Норенков, 51), Бар, Яшари (Тилль, 77), Наумец (Шестаков, 64), Бойко, Эйнел (Г.Пасич, 64), Молло

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА