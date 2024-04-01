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Чемпионат Украины
Рух Львов
01.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:02
753
0

Рух – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и удаление в конце. Видео гола и обзор матча

Смотрите обзор матча 22-го тура УПЛ

01 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:02
753
0
Рух – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и удаление в конце. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 1 апреля «Рух» в матче 22-го тура УПЛ дома обыграл черкасский ЛНЗ со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Рух» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула (95, пенальти)

Удаление: Бар (94,вторая желтая карточка)

Предупреждения: Федор (35) – Кучеренко (27, скамья запасных), Наумец (32), Бар (35), Г.Пасич (81)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Остап Притула (Рух Львов).
90’ +4
Arad Bar (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
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Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Остап Притула
Источник Sport.ua
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