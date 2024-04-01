01.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига01 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:02
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Рух – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и удаление в конце. Видео гола и обзор матча
Смотрите обзор матча 22-го тура УПЛ
01 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:02
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Сегодня, 1 апреля «Рух» в матче 22-го тура УПЛ дома обыграл черкасский ЛНЗ со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 22 тур.
«Рух» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Притула (95, пенальти)
Удаление: Бар (94,вторая желтая карточка)
Предупреждения: Федор (35) – Кучеренко (27, скамья запасных), Наумец (32), Бар (35), Г.Пасич (81)
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Остап Притула (Рух Львов).
90’ +4
Arad Bar (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
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