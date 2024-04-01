В понедельник, 1-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Олега Дулуба сбавила обороты в самый неподходящий момент и уже три матча кряду не может победить. Коллектив Виталия Пономарева, в свою очередь, наоборот, только и делает, что побеждает на этом отрезке. «Рух» продолжает погоню за еврокубками, но, если не брать в учет матчи против прямых конкурентов, «желто-черным» придется побежать в каждой игре до конца сезона и надеяться, что кто-то ошибется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.