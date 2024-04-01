В понедельник, 1 апреля, «Рух» в заключительном матче 22-го тура УПЛ на «Арене Львов» впервые будет принимать черкасский ЛНЗ. Победная клубная рекордная серия руховцев продолжается в чемпионате три игры.

Рух

В предыдущем туре «Рух» одержал третью подряд выездную победу, на этот раз над «Металлистом 1925» и находится на пятом месте. К противостоянию с ЛНЗ «Рух» подошел с двумя полярными сериалами. С одной стороны, победный клубный рекордный сериал «желто-черных» длится три матча. Вместе с тем, безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Руха» с 19 августа прошлого года продолжается в УПЛ уже 8 матчей: семь ничьих и поражение. Это будет 95-й матч руховцев в УПЛ, в том числе 35-й при Виталии Пономареве.

Вот мнение Виталия Пономарева перед игрой: «ЛНЗ – качественная команда и трудно предсказать по какому сценарию пойдет игра с этим соперником. Хотя, конечно, «Рух» попытается навязать черкасской команде свой футбол и играть с позиции давления. Зимой наш соперник провел хорошую трансферную кампанию и усилил свой состав. В частности, ЛНЗ подписал качественных легионеров. Мы готовимся к серьезному противостоянию и очень уважаем черкасчан». Пропустит поединок на «Арене Львов» дисквалифицированный Виталий Роман.

ЛНЗ

В прошлом туре ЛНЗ на своем поле уступил «Минаю» и находится на 9-м месте в турнирной таблице. К новому противостоянию с «Рухом» черкасский клуб подошел со своими сериалами. ЛНЗ в гостях не знает горечи поражений в чемпионате уже 5 игр подряд: три победы и две ничьи. При этом общая безвыигрышная серия ЛНЗ в УПЛ длится 3 игры: две ничьи и поражение.

Олег Дулуб у руля разных украинских клубов – «Карпат», «Черноморца», «Львова» и ЛНЗ проведет 80-й матч в УПЛ. Не сможет сыграть этот матч дисквалифицированный капитан черкасского клуба Сергей Рыбалка.

Статистика встреч

Противостояние «Руха» и ЛНЗ началось 17 сентября прошлого года, когда соперники встретились в матче первого круга текущего чемпионата. Тогда в Черкассах хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. В составе ЛНЗ голы забивали Денис Норенков и Максим Прядун, а у руховцев – Илья Квасница.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который в УПЛ провел 14 матчей. Ранее «Рух» при Соловьяне провел два матча в чемпионате и в обоих сыграл вничью. ЛНЗ при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен увеличить свой рекордный победный сериал, прервав при этом свой затяжной безвыигрышный домашний. С другой стороны, ЛНЗ с 12 ноября в гостях не знает горечи поражения в чемпионате. Прогнозируем боевую ничью на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Слюбик, Таллес, Пидгурский, Пастух, Плюман, Квасница, Климчук.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Норенков, Бар, Яшари, Пасич, Шестаков, Хобленко.

1 апреля, понедельник