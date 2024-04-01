Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Рух Львов
01.04.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 08:54 |
394
1

Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чья серия прервется?

01 апреля 2024, 08:54 |
394
1
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 1 апреля, «Рух» в заключительном матче 22-го тура УПЛ на «Арене Львов» впервые будет принимать черкасский ЛНЗ. Победная клубная рекордная серия руховцев продолжается в чемпионате три игры.

Рух

В предыдущем туре «Рух» одержал третью подряд выездную победу, на этот раз над «Металлистом 1925» и находится на пятом месте. К противостоянию с ЛНЗ «Рух» подошел с двумя полярными сериалами. С одной стороны, победный клубный рекордный сериал «желто-черных» длится три матча. Вместе с тем, безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Руха» с 19 августа прошлого года продолжается в УПЛ уже 8 матчей: семь ничьих и поражение. Это будет 95-й матч руховцев в УПЛ, в том числе 35-й при Виталии Пономареве.

Вот мнение Виталия Пономарева перед игрой: «ЛНЗ – качественная команда и трудно предсказать по какому сценарию пойдет игра с этим соперником. Хотя, конечно, «Рух» попытается навязать черкасской команде свой футбол и играть с позиции давления. Зимой наш соперник провел хорошую трансферную кампанию и усилил свой состав. В частности, ЛНЗ подписал качественных легионеров. Мы готовимся к серьезному противостоянию и очень уважаем черкасчан». Пропустит поединок на «Арене Львов» дисквалифицированный Виталий Роман.

ЛНЗ

В прошлом туре ЛНЗ на своем поле уступил «Минаю» и находится на 9-м месте в турнирной таблице. К новому противостоянию с «Рухом» черкасский клуб подошел со своими сериалами. ЛНЗ в гостях не знает горечи поражений в чемпионате уже 5 игр подряд: три победы и две ничьи. При этом общая безвыигрышная серия ЛНЗ в УПЛ длится 3 игры: две ничьи и поражение.

Олег Дулуб у руля разных украинских клубов – «Карпат», «Черноморца», «Львова» и ЛНЗ проведет 80-й матч в УПЛ. Не сможет сыграть этот матч дисквалифицированный капитан черкасского клуба Сергей Рыбалка.

Статистика встреч

Противостояние «Руха» и ЛНЗ началось 17 сентября прошлого года, когда соперники встретились в матче первого круга текущего чемпионата. Тогда в Черкассах хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. В составе ЛНЗ голы забивали Денис Норенков и Максим Прядун, а у руховцев – Илья Квасница.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который в УПЛ провел 14 матчей. Ранее «Рух» при Соловьяне провел два матча в чемпионате и в обоих сыграл вничью. ЛНЗ при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен увеличить свой рекордный победный сериал, прервав при этом свой затяжной безвыигрышный домашний. С другой стороны, ЛНЗ с 12 ноября в гостях не знает горечи поражения в чемпионате. Прогнозируем боевую ничью на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Слюбик, Таллес, Пидгурский, Пастух, Плюман, Квасница, Климчук.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Норенков, Бар, Яшари, Пасич, Шестаков, Хобленко.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

1 апреля, понедельник

«Рух» – ЛНЗ
Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00
Трансляция на телеканале УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
РУХ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Вильярреал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Футбол | 01 апреля 2024, 10:27 0
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала

Украинский вратарь сохранил ворота на замке в последнем матче

Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Футбол | 31 марта 2024, 19:38 181
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу

Матч 22-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги получился запредельно длинным

Матч Ворскла – Динамо прерван
Футбол | 31.03.2024, 16:09
Матч Ворскла – Динамо прерван
Матч Ворскла – Динамо прерван
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Футбол | 31.03.2024, 21:38
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Футбол | 01.04.2024, 03:59
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ErichMariaШевченко
3:1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем