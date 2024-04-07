Шахтер Донецк – Рух Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

УПЛ. 23-й тур. 7 апреля

Шахтер Донецк – Рух Львов – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Бондаренко, 8, 16 – Таллес, 36

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Бондаренко, 8 мин.

⚽️ Точно в кут! 🎱 Більярдний удар Артема Бондаренка 👏🏻



🧡 Півзахисник відкриває рахунок на початку матчу з «Рухом» 🔥#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/UKiEM6EDWg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024

ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 16 мин.