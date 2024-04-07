Шахтер Донецк – Рух Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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7 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.
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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
УПЛ. 23-й тур. 7 апреля
Шахтер Донецк – Рух Львов – 2:1 (матч продолжается)
Гол: Бондаренко, 8, 16 – Таллес, 36
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Бондаренко, 8 мин.
⚽️ Точно в кут! 🎱 Більярдний удар Артема Бондаренка 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024
🧡 Півзахисник відкриває рахунок на початку матчу з «Рухом» 🔥#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/UKiEM6EDWg
ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 16 мин.
⚽️ Бондаренка не зупинити! 🔥 Який удар! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024
🧡 Півзахисник оформив дубль протягом 9 хвилин у матчі з «Рухом» 👊#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/uVjF6RMlUj
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