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  4. Шахтер Донецк – Рух Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 19:02 |
1701
0

Шахтер Донецк – Рух Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ

07 апреля 2024, 19:02 |
1701
0
Шахтер Донецк – Рух Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

7 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

УПЛ. 23-й тур. 7 апреля

Шахтер Донецк – Рух Львов – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Бондаренко, 8, 16 – Таллес, 36

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Бондаренко, 8 мин.

ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 16 мин.

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Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Бондаренко Таллес Бренер
Источник Sport.ua
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