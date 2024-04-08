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Чемпионат Украины
Кривбасс
08.04.2024 18:30 – FT 1 : 1
Ворскла
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:30 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 23:09 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:05
245
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс потерял два балла, а не набрал один»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал домашнюю ничью с «Ворсклой»

08 апреля 2024, 23:09 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:05
245
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс потерял два балла, а не набрал один»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю ничью против полтавской Ворсклы (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

– Играли неплохо, нужно было только забить при счете 1:1, но не забили. Сыграли вничью. На мой взгляд, мы потеряли два очка, а не набрали одно. Это футбол, надо поднимать голову и двигаться дальше. Впереди два тяжелых выезда: Львов и Одесса. Надо ехать во Львов и брать три балла.

Экспериментировали ли сегодня с составом?

– Нет, у нас достаточно футболистов. Надо всем давать шанс. Сегодня я не увидел ни одного футболиста, который выпал бы из игры. Все очень хотели играть и победить. Забили первый гол, но потом так досадно пропустили. Потеряли мяч в центре поля. В этом эпизоде сыграли не так, как было нужно. А нужно было проще. Пропустили контратаку. Хотя я предупреждал, что «Ворскла» хорошо проводит контрвыпады, что они и доказали. Но в то же время больше моментов у наших ворот я в первом тайме не увидел.

Мы просидели на их половине оба тайма. После перерыва «Ворскла» играла в пять защитников, и честно говоря, я такого не помню от них. Все по линии мяча. У них была конкретная задача: выстоять и не пропустить, чего они и достигли. А мы не забили… Хотя были классные моменты.

– Кого бы выделили в составе «Кривбассы»?

– Я никогда никого не выделяю, только всю команду. Вся команда хотела выиграть. Если бы вы сейчас увидели ребят в раздевалке, вы бы меня поняли. Они переживают и понимают, что потеряли два очка. Реализация плюс мастерство: этого сегодня нам не хватило.

– Чем вызвана замена вратаря сегодня?

– Андрей Клищук не очень хорошо себя чувствовал, но мы решили не рисковать. Претензий к Маханькову нет. Относительно гола… Он пытался выручить как мог, но мастерство Степанюка оказалось немного выше.

– Почему не играл Илич?

– С Хрвое все хорошо. Сейчас играют другие. Следующий матч, возможно, будет уже Илич. Не могут играть все 30 туров одни и те же футболисты.

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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Источник ФК Кривбасс
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