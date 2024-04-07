В матче 23-го тура в Кривом Роге на стадионе «Горняк» местный «Кривбасс» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Этот поединок интересен, прежде всего, потому, что в нем сойдутся один из лидеров чемпионата страны и финалист Кубка Украины.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба в пяти последних матчах уступили только «Шахтеру», а в остальных добились побед. Вот и в предыдущем туре криворожцы праздновали успех в Ровно, где обыграли местный «Верес» со счетом 2:0. Один из голов забил Лунев и еще раз соперники поразили собственные ворота. Ради справедливости стоит отметить, что весь второй тайм хозяева поля играли в меньшинстве и «Кривбасс» забил оба мяча именно после перерыва.

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Вообще криворожская команда входит в тройку лучших по количеству побед в чемпионате (14) и по числу забитых мячей в ворота соперников (40). А их атакующий полузащитник Олег Кожушко с 7 голами занимает пятое место в реестре бомбардиров. Кстати, Кожушко пропускал матч с «Вересом» из-за небольшого повреждения, но уже вернулся в строй, тренируется в общей группе и готов помочь своим партнерам.

А вот форвард «Кривбасса» Роман Дебелко пока продолжает заниматься по индивидуальному графику, поэтому вряд ли выйдет на поле в предстоящем поединке. Как и недавний новичок клуба центральный защитник из Ганы Конаду Ядом. У него еще продолжается процесс адаптации, так что тренеры, скорее всего, будут рассчитывать на легионера в недалеком будущем.

Ворскла

Полтавский коллектив на этой неделе порадовал своих болельщиков выходом в финал Кубка Украины, обыграв со счетом 1:0 житомирское «Полесье». Этой победой «Ворскла» на какое-то время отодвинула на второй план свои достижение в чемпионате страны, где команда перед началом тура занимала 7 место. Но до кубкового финала еще больше месяца, так что надо возвращаться к делам Премьер-Лиги.

Догнать пятерку команд, которые ушли далеко вперед, подопечным Сергея Долганского будет очень сложно, да и за зону вылета уже можно особо не беспокоиться. Поэтому «Ворскла», скорее всего, будет доигрывать сезон уже с прицелом на следующий. И, естественно, с мыслями о возможном завоевании Кубка, который откроет путь на европейскую арену.

Что касается предстоящего матча, то в нем не сможет сыграть полузащитник Артем Челядин, который уже насобирал 8 желтых карточек в сезоне. Из-за дисквалификации теперь он будет вынужден смотреть за ходом поединка с трибуны.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги команды встречались 37 раз. 15 побед у «Кривбасса», 12 матчей выиграла «Ворскла» и еще 11 поединков завершились вничью. В первом круге нынешнего сезона в Полтаве выиграли гости со счетом 4:1. У криворожцев дважды отличился Кожушко, по одному голу забили Задерака и Дибанго. За «Ворсклу» забил Челядин.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Хомченовский, Бизимана, Задерака, Принс Аду

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Крупский, Павлюк, Сиссоко, Кане, Мякушко, Ковталюк, Степанюк

Прогноз на противостояние:

Для «Кривбасса» победа сейчас важнее, так как ему нельзя терять очки в борьбе за медали. «Ворскла», в основном, все свои задачи в чемпионате уже решила, но, конечно же, поборется с хозяевами поля. Предположим, что подопечные Юрия Вернидуба выиграют с минимальным перевесом 2:1.

8 апреля, понедельник