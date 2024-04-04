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Кубок Украины
Полесье
04.04.2024 18:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Кубок Украины
04 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:40
4955
80

Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины

В полуфинальной игре на чужом поле полтавчане обыграли житомирское «Полесье»

04 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:40
4955
80
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
ФК Полесье

Кубок Украины является тем соревнованием, которого заметно не хватало нашему футболу в прошлом году, потому что с эмоциями от матчей этого турнира вряд ли что-то может сравниться в наших футбольных реалиях. И на этот раз соревнования оказались действительно конкурентными, потому что, хотя донецкий «Шахтер» и получил накануне первый пропуск в финал, имя его соперника еще нужно было определить по итогам встречи двух очень неуступчивых коллективов.

Житомирское «Полесье» имело едва ли не уникальную возможность отметить дебютный сезон в украинской Премьер-лиге выходом в исторический для него финал национального Кубка, однако на пути «волков» стоял не кто-нибудь, а полтавская «Ворскла», у которой этого кубкового опыта за последние годы было хоть отбавляй. Включая победу в 2009 году над тем же «Шахтером», поэтому 15-летие того славного успеха «зелено-белые» хотели отметить не менее ярким образом.

Много борьбы было на житомирском «Центральном» в этот вечер. Команды сначала действовали очень осторожно, а иногда – настолько осторожно, что местной публике нужно было возвращать их к нормальному атакующему строю. Лишь где-то перед завершением половины первого тайма игра начала понемногу раскачиваться и мы увидели первые голевые моменты.

Сначала «Ворскла» выстрелили моментами у Степанюка и Челядина, однако это был лишь зачин перед опасностью уже у ворот полтавчан, когда король второго этажа Будковский упустил две очень солидные голевые возможности ударами головой. Однажды даже попал в стойку, когда Исенко ошибся на выходе при подаче с углового на правом фланге.

Тогда казалось, что инициатива точно должна и в дальнейшем сохраняться за «Полесьем» хотя бы до завершения первого тайма. Но что команда Юрия Калитвинцева на это страдала, что уже коллектив Сергея Шищенко перенял ее плохой пример – просто не доиграли до конца 45 минут, чем воспользовались соперники. Степанюк перевел подачу Бацулы с левого фланга грудью на Мякушко, а тот слета расстрелял ворота за спиной Бойко.

Поскольку мы присутствовали на кубковом матче, то медлить у тренерского штаба житомирян времени просто не было. Сразу двойная замена в перерыве от них – это решение дельное, безусловно, но рисунок команды в атаке от этого отнюдь не изменился. В итоге «Полесье» сыграло большую часть второго тайма вообще без моментов, после чего перед заключительными десятью минутами нас спугнула воздушная тревога.

И кто же тогда знал, что эти мгновения окажутся наиболее интересными в этой игре. Хотя нет, все догадывались, и даже защитники «Ворсклы» могли что-то подозревать, однако все равно допустили вопиющую ошибку. Мяч находился в игре где-то секунды две после ее возобновления подачей штрафного с правого фланга, но этого хватило для того, чтобы Хрипчук потянул на газон Будковского в борьбе, а арбитр назначил пенальти. VAR еще и возможностей для апелляции гостей лишил.

Оставалось только переиграть Исенко, а это, как мы знаем, легендарный кубковый вратарь для всей футбольной Полтавы. Вот Филипп и промахнулся, попав в левый нижний угол, но туда же прыгнул и голкипер. Уже тогда можно было догадаться, к чему все идет, однако «Полесье» продолжало атаковать и надеяться на лучшее. Зря, потому что свою очередную возможность отличиться со второго этажа тот же Будковский упустил, а потом еще и Петряк не использовал последний голевой шанс.

В итоге, против донецкого «Шахтера» в Ривне на стадионе «Авангард» 15 мая сыграет полтавская «Ворскла», тогда как для житомирского «Полесья» розыгрыш Кубка Украины в этом сезоне досрочно потерял актуальность.

Кубок Украины. Полуфинал.

«Полесье» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Мякушко, 45

На 81-й минуте Филипп Будковский («Полесье») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пердута, 59, Челядин, 65, Сиссоко, 73, Исенко, 90+4

«Полесье»: Бойко – Кравец (Михайличенко, 62), Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Крушинский, Кушниренко (Ндукве, 79) – Фортюне (Луифер, 46), Танковский (Назаренко, 46), Козак (Петряк, 61) – Будковский.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Хрипчук, Пердута, Крупский – Челядин (Павлюк, 70), Сиссоко – Мякушко (Корниенко, 88), Степанюк, Кане (Глущенко, 71) – Ковталюк (Фелипе, 90+3).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (2) – 6 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
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Комментарии 80
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Saxon1919
Ворскла заслужила. Зібратися і перемогти і фіналі!!!
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+11
Max-Morlock
Г е р о Ї !
На чужом поле, с чужим пенальти сразу после тревоги.
Заслужили.
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+10
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BekXan
Щиро співчуваю Поліссю.По самій динаміці сітки і бажання с самого початку сезону ви заслужили.Але потім важко сказати що трапилося з командою останні 5-6 іггор.Не потрібно все ж таки було звільняти Каліту.В усіх буває спад в грі.Але призначення Шищенко взагалі розвалило команду.Сьогодні якби було те Полісся кінця першого кола зовсім все по іншому  було.По грі команда виглядала ніяк .Все що зараз в команді це саме керівники натворили.Шанс по пенальті тут лотерея на користь Ворскли а саме Ісенко знову став стіною.Ворскла зіграла прямолінійно і цього вистачило..Грали однакові команди.Нічого щось ординарного або найцікавішого не було.Одні забили інші ні.Все.Виграли і фінал це топ .А по грі навіть не уявляю як з такою грою можна щось протиставити Шахтарю.Це не та Ворскла на піці форми або гри.Якби вийшло Полісся теж саме не уявляю чим і як вони могли протистояти Шахтарю.
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+8
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FunnyCat_____
Ворскла должна побеждать пытаться, а команды в чемпионате приложить все силы чтобы шахтер не попал в ЛЧ  -  от этого напрямую зависит развитие и успех клубного футбола Украины!
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+7
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FunnyCat_____
кто там искал Федю 228
эта насадка на советское шампанское строчит под ником Александр Киев ниже
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+5
FunnyCat_____
главное чтобы болельщиков допустили на матч, Ворскла себя будет как дома чувствовать 
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+4
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Remark
Вся Україна від щирого серця буде в фіналі вболівати за Ворсклу. Головне - щоб дехто в кабінеті не вирішив долю матчу.
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+4
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FunnyCat_____
Ворскла может рассчитывать на большинство симпатий футбольных болельщиков  Украины!
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+3
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mayakovskiy1
Супер. Шахта і Ворскла це топ фінал.  
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+3
Remark
 Як би сказали да унєцкіє сєпаратюгі: нє по панятіям за ФК Крысу болєть!
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+2
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Iigor6583
Що, не було кому бити пенальті крім Пилипа. Пилип, Пилип з конопель
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+2
Pavel_i_CO
Після того, як в Поліссі з'явився єгакієвскій дєнісав, то ця команда приречена на невдачі
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+1
andre_lui
Шахтар памятає фінал 2009-го
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Red
Блядкивский с партнёрами пускай отдадут свои месячные зарплаты ЗСУ.
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0
Chort
Моя стая днонецких шл-х, активнейминусем все коменты дернамовцев. В БООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
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0
Ukr
По регламенту кажется только победитель играет в еврокубках, а не финалист если ШД выиграет кубок пятой команде отдадут место в еврокубках или Ворскле?
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0
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Chort
Моя бото-крото-банда предлагаю нам создать петицию ,что бы не допустили Ворсклу до матча, а то останемся мы без трофеев. А мы не можем этого допустить ,потому что легенда донецкого футбола СЕРНА назвал этот Шахтер сильнейшим в истории
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0
Chort
Ну что Ворскла финалист. И для нас крото ботвы это плохо. Чует мое роздолбаное очко что повториться сценарий Финала кубка Украины 2009 года.  А при таких раскладах мой любимый ШАХТЕР останеться без трофеев в этом году . А и да парни может мы уже динамовским фанам наконецто скажет что мы думаем про нашу легенду Срну. А то что мы как вонючии крысы не коментируем эту ситуацию
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0
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serhiy
Хоча звідки бамбаський бомж може зрозуміти слово "проаргументуйте " ))). 
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-1
Лига конференций без динамо
Всё теперь ясно, у действующего чемпиона Шахтёра кубок и снова чемпионство будет, а у дырявых кипрских автобусников  х_й во рту как всегда будет 
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-2
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