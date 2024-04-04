Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины

Кубок Украины является тем соревнованием, которого заметно не хватало нашему футболу в прошлом году, потому что с эмоциями от матчей этого турнира вряд ли что-то может сравниться в наших футбольных реалиях. И на этот раз соревнования оказались действительно конкурентными, потому что, хотя донецкий «Шахтер» и получил накануне первый пропуск в финал, имя его соперника еще нужно было определить по итогам встречи двух очень неуступчивых коллективов.

Житомирское «Полесье» имело едва ли не уникальную возможность отметить дебютный сезон в украинской Премьер-лиге выходом в исторический для него финал национального Кубка, однако на пути «волков» стоял не кто-нибудь, а полтавская «Ворскла», у которой этого кубкового опыта за последние годы было хоть отбавляй. Включая победу в 2009 году над тем же «Шахтером», поэтому 15-летие того славного успеха «зелено-белые» хотели отметить не менее ярким образом.

Много борьбы было на житомирском «Центральном» в этот вечер. Команды сначала действовали очень осторожно, а иногда – настолько осторожно, что местной публике нужно было возвращать их к нормальному атакующему строю. Лишь где-то перед завершением половины первого тайма игра начала понемногу раскачиваться и мы увидели первые голевые моменты.

Сначала «Ворскла» выстрелили моментами у Степанюка и Челядина, однако это был лишь зачин перед опасностью уже у ворот полтавчан, когда король второго этажа Будковский упустил две очень солидные голевые возможности ударами головой. Однажды даже попал в стойку, когда Исенко ошибся на выходе при подаче с углового на правом фланге.

Тогда казалось, что инициатива точно должна и в дальнейшем сохраняться за «Полесьем» хотя бы до завершения первого тайма. Но что команда Юрия Калитвинцева на это страдала, что уже коллектив Сергея Шищенко перенял ее плохой пример – просто не доиграли до конца 45 минут, чем воспользовались соперники. Степанюк перевел подачу Бацулы с левого фланга грудью на Мякушко, а тот слета расстрелял ворота за спиной Бойко.

Поскольку мы присутствовали на кубковом матче, то медлить у тренерского штаба житомирян времени просто не было. Сразу двойная замена в перерыве от них – это решение дельное, безусловно, но рисунок команды в атаке от этого отнюдь не изменился. В итоге «Полесье» сыграло большую часть второго тайма вообще без моментов, после чего перед заключительными десятью минутами нас спугнула воздушная тревога.

И кто же тогда знал, что эти мгновения окажутся наиболее интересными в этой игре. Хотя нет, все догадывались, и даже защитники «Ворсклы» могли что-то подозревать, однако все равно допустили вопиющую ошибку. Мяч находился в игре где-то секунды две после ее возобновления подачей штрафного с правого фланга, но этого хватило для того, чтобы Хрипчук потянул на газон Будковского в борьбе, а арбитр назначил пенальти. VAR еще и возможностей для апелляции гостей лишил.

Оставалось только переиграть Исенко, а это, как мы знаем, легендарный кубковый вратарь для всей футбольной Полтавы. Вот Филипп и промахнулся, попав в левый нижний угол, но туда же прыгнул и голкипер. Уже тогда можно было догадаться, к чему все идет, однако «Полесье» продолжало атаковать и надеяться на лучшее. Зря, потому что свою очередную возможность отличиться со второго этажа тот же Будковский упустил, а потом еще и Петряк не использовал последний голевой шанс.

В итоге, против донецкого «Шахтера» в Ривне на стадионе «Авангард» 15 мая сыграет полтавская «Ворскла», тогда как для житомирского «Полесья» розыгрыш Кубка Украины в этом сезоне досрочно потерял актуальность.

Кубок Украины. Полуфинал.

«Полесье» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Мякушко, 45

На 81-й минуте Филипп Будковский («Полесье») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пердута, 59, Челядин, 65, Сиссоко, 73, Исенко, 90+4

«Полесье»: Бойко – Кравец (Михайличенко, 62), Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Крушинский, Кушниренко (Ндукве, 79) – Фортюне (Луифер, 46), Танковский (Назаренко, 46), Козак (Петряк, 61) – Будковский.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Хрипчук, Пердута, Крупский – Челядин (Павлюк, 70), Сиссоко – Мякушко (Корниенко, 88), Степанюк, Кане (Глущенко, 71) – Ковталюк (Фелипе, 90+3).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (2) – 6 (3)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C