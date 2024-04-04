В четверг, 4 апреля, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч полуфинала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье



Когда команда хорошо стартовала, но затем местами начинает буксовать, то принято говорить, что она находится в состоянии кризиса. Когда команда начинает буксовать настолько, что приходится менять тренера, с которым она поднималась из низших дивизионов и который фактически сам под себя ее и собирал, то тогда говорят о кризисе и процессе поиска выхода из него. Но когда команда уже после смены наставника продолжает проигрывать, то это уже диагноз.

Сергею Шищенко сейчас не позавидуешь – всех собак будут вешать на него, потому что с Юрия Калитвинцева уже попросту не имеет смысла что-то спрашивать. При предыдущем тренере «Полесье» успешно дебютировало в «элитном» дивизионе, поиграло громкими заявлениями о своих амбициях, но сейчас «волкам» по крупицам приходится собирать собственную репутацию. Такие времена, когда команда не может выиграть восемь матчей в чемпионате кряду.

Но эта история не касается Кубка Украины. Тут у «Полесья» история успеха начиналась с побед над «Агробизнесом» (2:0), «Днепром-1» и «Александрией» (дважды по пенальти) еще при Калитвинцеве, и теперь просто неприлично будет не поддержать этот задел. Но за счет какого ресурса? Вроде и трансферная кампания проводилась, но команда будто и не получила усиления. Вылетел Макуана – все, трагедия вселенского масштаба, и даже Иван Петряк, Эмиль Мустафаев, Александр Назаренко и Яссин Фортюне вчетвером не могут его заменить. Очевидно, что что-то при планировании второй части сезона пошло не так, но есть ли теперь в этих «планах» хотя бы финал Кубка?

Ворскла



У полтавской «Ворсклы» смена главного тренера произошла еще во время зимнего перерыва. И оно, наверное, к лучшему, потому что на результаты «Металлиста 1925» под руководством Виктора Скрипника без скупой слезы уже просто не взглянешь. А у Сергея Долганского, наоборот, что-то на старте даже получалось, но были также и неудачные матчи против «Зари» и «Александрии», а также последнее громкое поражение от «Динамо» (1:5), которое сильно сгущает краски вокруг выступлений «зелено-белых».

В целом, полтавчане даже какую-то трансферную кампанию успели провести, в результате чего в их составе появился форвард Николай Ковталюк, который очень насолил команде, когда играл за грузинскую «Дилу» в квалификации Лиги конференций УЕФА, но после возвращения на родину как будто вовсе разучился забивать. Хотя единственный мяч в ворота «Динамо» и отправил именно новичок, но сути дела не меняет – там что 0:5, что 1:5, не было никакой разницы, потому что игры не было у «Ворсклы» как таковой.

Что касается Кубка, то тут у полтавчан была дорога короче и уж точно проще, чем у соперников. «Металлист 1925», по всей видимости, еще во время поражения (0:3) заприметил себе Скрипника, а затем с таким же счетом отлетела от «Ворсклы» еще и «Оболонь», которая, на секундочку, выбила до этого само «Динамо»! Интересно, что предстоящая дуэль будет бросать тень еще и на чемпионат, где команды идут по соседству в турнирной таблице на расстоянии в четыре очка в пользу «Полесья». За финал дополнительных баллов не накинут, но результат должен сказать о многом.

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Ворсклы» ранее пересекались 20 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги Украины и СССР, а также Кубков Украины и СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «волков» – 8 успешных матчей против 6 побед «Ворсклы», тогда как шесть встреч завершились ничьей. Разница голов – 29:27. Крупнейшая победа «Полесья» – 3:0 (2023), «Ворсклы» – 5:2 (2000). Команды в последний раз играли в конце октября прошлого года, когда голы Богдана Кушниренко с пенальти, Бени Макуана и Дмитрия Шастала принесли житомирянам гостевую победу (3:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет уже 63 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Денис Марченко, а резервным арбитром отработает Виталий Романов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом, которому будет помогать Владимир Володин. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 1 победа и 2 поражения, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 13 раз – 4 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Бойко – Михайличенко, Кравец, Чечер, Кравченко – Танковский, Крушинский, Козак – Мустафаев, Будковский, Назаренко.

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Павлюк, Крупский – Толи, Сиссоко – Нестеренко, Степанюк, Кане – Ковталюк.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что матч получится крайне результативным. Нашей ставкой будет позиция – «Обе команды ТБ 1.5».

4 апреля, четверг