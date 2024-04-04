Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины
В четверг, 4-го апреля, состоится поединок полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сразятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.
У новичков УПЛ серьезные проблемы с достижением необходимых результатов длятся уже не несколько месяцев, тогда как у более опытного кубкового бойца в лице «Ворсклы» они также присутствуют, но в значительно меньшем количестве. Дошло до того, что полтавчане вот-вот нагонят житомирян в турнирной таблице чемпионата, но ведь Кубок – совсем другой турнир. Тут обе команды не стеснялись обыгрывать соперников, но сейчас вариантов исхода событий только два – или на финал против «Шахтера», или на выход.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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