В четверг, 4-го апреля, состоится поединок полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сразятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

У новичков УПЛ серьезные проблемы с достижением необходимых результатов длятся уже не несколько месяцев, тогда как у более опытного кубкового бойца в лице «Ворсклы» они также присутствуют, но в значительно меньшем количестве. Дошло до того, что полтавчане вот-вот нагонят житомирян в турнирной таблице чемпионата, но ведь Кубок – совсем другой турнир. Тут обе команды не стеснялись обыгрывать соперников, но сейчас вариантов исхода событий только два – или на финал против «Шахтера», или на выход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.