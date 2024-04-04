Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Кубок Украины
Полесье
04.04.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
04 апреля 2024, 02:39 |
28
0

Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины

04 апреля 2024, 02:39 |
28
0
Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В четверг, 4-го апреля, состоится поединок полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сразятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

У новичков УПЛ серьезные проблемы с достижением необходимых результатов длятся уже не несколько месяцев, тогда как у более опытного кубкового бойца в лице «Ворсклы» они также присутствуют, но в значительно меньшем количестве. Дошло до того, что полтавчане вот-вот нагонят житомирян в турнирной таблице чемпионата, но ведь Кубок – совсем другой турнир. Тут обе команды не стеснялись обыгрывать соперников, но сейчас вариантов исхода событий только два – или на финал против «Шахтера», или на выход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Андрей ШТОГРИН: «Нужно было играть выше и агрессивнее»
прогнозы Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Футбол | 03 апреля 2024, 14:55 0
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец

Во Львове пройдет матч полуфинала Кубка Украины

Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии
Футбол | 04 апреля 2024, 01:49 0
Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии
Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии

4 апреля «канониры» выиграли у «Лутон Таун» 2:0, Александр отыграл 74 минуты

Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Футбол | 03.04.2024, 16:22
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Футбол | 03.04.2024, 14:17
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Футбол | 04.04.2024, 00:18
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 6
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
02.04.2024, 13:24 2
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 231
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
02.04.2024, 07:17 4
Теннис
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем