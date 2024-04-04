Вечером 4 апреля в Житомире прошел полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» (0:1).

Гости забили гол в раздевалку на 45-й минуте. Сергей Мякушко после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел «Ворсклу» вперед.

После паузы из-за воздушной тревоги голкипер гостей Павел Исенко взял пенальти от Филиппа Будковского на 81-й минуте.

В другом полуфинале «Шахтер» днем ранее разгромил «Черноморец» (4:1).

В финале Кубка Украины 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Шахтер» и «Ворскла».

Кубок Украины. Полуфинал, 4 апреля, Житомир

Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 0:1

Гол: Мякушко, 45

Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Сергей Мякушко, 45 мин.

Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81 мин.