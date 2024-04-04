Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор
Кубок Украины
Полесье
04.04.2024 18:00 – FT 0 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
04 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:46
995
0

Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Украины

04 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:46
995
0
Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор
УПЛ-ТВ

Вечером 4 апреля в Житомире прошел полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» (0:1).

Гости забили гол в раздевалку на 45-й минуте. Сергей Мякушко после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел «Ворсклу» вперед.

После паузы из-за воздушной тревоги голкипер гостей Павел Исенко взял пенальти от Филиппа Будковского на 81-й минуте.

В другом полуфинале «Шахтер» днем ранее разгромил «Черноморец» (4:1).

В финале Кубка Украины 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Шахтер» и «Ворскла».

Кубок Украины. Полуфинал, 4 апреля, Житомир

Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 0:1

Гол: Мякушко, 45

Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Сергей Мякушко, 45 мин.

Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
По теме:
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги
Кубок Украины по футболу Сергей Мякушко Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла Филипп Будковский пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04 апреля 2024, 02:07 16
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне

Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов

Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Футбол | 04 апреля 2024, 18:34 13
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024

Андрей верит, что хорошая игра в клубе ему в этом поможет

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04.04.2024, 18:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Футбол | 04.04.2024, 00:18
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 04.04.2024, 21:25
Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50 1
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
02.04.2024, 19:14
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
02.04.2024, 20:41 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем