Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Украины
Вечером 4 апреля в Житомире прошел полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» (0:1).
Гости забили гол в раздевалку на 45-й минуте. Сергей Мякушко после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел «Ворсклу» вперед.
После паузы из-за воздушной тревоги голкипер гостей Павел Исенко взял пенальти от Филиппа Будковского на 81-й минуте.
В другом полуфинале «Шахтер» днем ранее разгромил «Черноморец» (4:1).
В финале Кубка Украины 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Шахтер» и «Ворскла».
Кубок Украины. Полуфинал, 4 апреля, Житомир
Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 0:1
Гол: Мякушко, 45
Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Сергей Мякушко, 45 мин.
Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов
Андрей верит, что хорошая игра в клубе ему в этом поможет