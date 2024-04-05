Сергей ШИЩЕНКО: «Будковский решил взять ответственность на себя»
Главный тренер «Полесье» – о фиаско в полуфинале Кубка Украины по футболу
Наставник житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал результат матча с «Ворсклой» (0:1) в рамках 1/2 финала Кубка Украины по футболу.
– Чего не хватило для положительного результата?
- Забить пенальти. Затем, возможно, было бы дополнительное время, которое показало бы, кто был сегодня сильнее. Но нам не удалось забить пенальти. Это было великое путешествие для клуба и города, но, к сожалению, оно закончилось.
– Кто решал, что пенальти будет бить Будковский?
– Ребята сами решили. Мы назначаем перед игрой, кто будет бить пенальти, но Козака не было, поэтому Филипп взял на себя ответственность. Мы его поддержали, потому что с каждым бывает, что не забиваешь пенальти. Мы – одна команда, одна стая, которая двигается вперед. Обязательно будут победы у нас.
- Почему такая низкая реализация у «Полесья» в целом?
– Я очень доволен вторым таймом. Тот футбол, который мы показали, который я хочу видеть, отвечал больше второму тайму, чем первому. Будем еще более агрессивными, будем еще больше атаковать, и голы придут.
– Почему не было такой агрессии в первом тайме?
– И у «Ворсклы» не было агрессии. Был такой более сдержанный футбол. Во втором тайме «Ворскла» играла по счету, а нам нужно было отыгрываться. Мы перестроились в два нападающих, а потом и в три, потому что нам нужен был гол, но не вышло.
– Что говорили подопечным во время воздушной тревоги, пытались перестроиться?
– Да, мы говорили. У нас был опасный штрафной, мы из него вытеснили максимум – заработали пенальти. Был пенальти, но мы его не реализовали, – сказал Шищенко.
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