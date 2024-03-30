Не отпустили Шахтер. Кривбас переиграл Верес в Ровно
Криворожская команда в большинстве дожала соперника
В Ровно на стадионе «Авангард» местный «Верес» проиграл «Кривбассу» со счетом 0:2.
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Украинская Премьер-лига. 22 тур
«Верес» – «Кривбасс» – 0:2
Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89
Предупреждения: Кухарук, 22, Яго, 44, Смиян, 57, Кучеренко, 87, Вовченко, 90+3 – Вакулко, 40, Стецьков, 45+1
Удаление: Мрвальевич, 45+3 (неспортивное поведение)
«Верес»: Паст – Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Смиян – Кучеров, Кухарук (Клец, 63) – Шастал (Янаков, 63), Яго (М.В. Шестаков, 46), Дахновский (Курко, 75) - Мрвальевич
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Кузык (По, 75), Вакулко (Илич, 46) - Мыкытышин (Лунев, 56), Бизимана, Задерака ( Соса, 46) - Принс Аду (Хомченовский, 82)
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Стадион: «Авангард» (Ровно)
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