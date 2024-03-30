Не отпустили Шахтер. Кривбас переиграл Верес в Ровно

В Ровно на стадионе «Авангард» местный «Верес» проиграл «Кривбассу» со счетом 0:2.

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Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:2

Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89

Предупреждения: Кухарук, 22, Яго, 44, Смиян, 57, Кучеренко, 87, Вовченко, 90+3 – Вакулко, 40, Стецьков, 45+1

Удаление: Мрвальевич, 45+3 (неспортивное поведение)

«Верес»: Паст – Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Смиян – Кучеров, Кухарук (Клец, 63) – Шастал (Янаков, 63), Яго (М.В. Шестаков, 46), Дахновский (Курко, 75) - Мрвальевич

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Кузык (По, 75), Вакулко (Илич, 46) - Мыкытышин (Лунев, 56), Бизимана, Задерака ( Соса, 46) - Принс Аду (Хомченовский, 82)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА