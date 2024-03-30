Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрок Вереса сам виноват – чистая красная карточка»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победную для его команды игру в Ровно над «Вересом» (2:0).

- Мы понимали, куда едем. У «Вереса» – свои задачи, борьба за выживание. Очень желаю этого ровенчанам. Понимали, что нам будет непросто. Недавно «Динамо» здесь потеряло очки. Поэтому мы очень серьезно готовились и настраивались на эту игру.

Неплохая игра. Единственное – на старте матча у «Вереса» был хороший шанс, когда мы растерялись, а Дмитрий Шастал не попал в ворота. Хорошо, что не попал.

После этого мы взяли игру под свой контроль, играли с позиции силы. Очень непросто было преодолевать насыщенную оборону соперника. Но после эпизода с ударом нападающего «Вереса» по лицу нашего футболиста и удаления в составе соперника – нам стало легче. Игрок «Вереса» сам виноват. Чистая красная карточка.

Во втором тайме мы быстро забили и «Вересу» уже было очень трудно вернуться в игру. У них и моментов не было. Мы победили, поэтому я благодарю команду и всех, кто нас поддерживает.