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Чемпионат Украины
Верес
30.03.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 06:18 | Обновлено 30 марта 2024, 06:40
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0

Верес – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2024, 06:18 | Обновлено 30 марта 2024, 06:40
21
0
Верес – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Кривбасс» продолжает быть претендентом на чемпионство, имея одинаковое количество очков с донецким «Шахтером», который с двумя матчами в запасе на первом месте. Помочь клубу теперь может центральный защитник Ядом Конаду, недавно присоединившийся к команде после бюрократических проблем. У «Вереса» задачи более приземленные, ровенская команда борется за выживание. Правда, на международную паузу народный клуб ушел с хорошим настроением, прервав безвыигрышную серию в матче с одесским «Черноморцем» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию« Верес» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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