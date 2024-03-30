В субботу, 30 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

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«Кривбасс» продолжает быть претендентом на чемпионство, имея одинаковое количество очков с донецким «Шахтером», который с двумя матчами в запасе на первом месте. Помочь клубу теперь может центральный защитник Ядом Конаду, недавно присоединившийся к команде после бюрократических проблем. У «Вереса» задачи более приземленные, ровенская команда борется за выживание. Правда, на международную паузу народный клуб ушел с хорошим настроением, прервав безвыигрышную серию в матче с одесским «Черноморцем» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию« Верес» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.