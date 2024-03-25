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  4. ФОТО. Кривбасс представил центрального защитника сборной Ганы
Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 10:56 |
171
0

ФОТО. Кривбасс представил центрального защитника сборной Ганы

Конаду Ядом наконец-то прибыл в Кривой Рог

25 марта 2024, 10:56 |
171
0
ФОТО. Кривбасс представил центрального защитника сборной Ганы
ФК Кривбасс. Конаду Ядом

«Кривбасс» официально представил зимнего новичка команды Конаду Ядома.

Ранее криворожский клуб достиг договоренности с ганским «Хартс оф Оук» об аренде 23-летнего центрального защитника сборной Ганы до конца текущего сезона с правом выкупа. После длительного процесса получения визы и прохождения всех бюрократических процедур – игрок наконец-то прибыл в Кривой Рог. Конаду выбрал себе 86 номер в «Кривбассе».

Футболист, который может сыграть также правым защитником, имеет за плечами более 100 матчей (9 голов) в Премьер-лиге Ганы, выступая за местные клубы «ВАФА» и «Хартс оф Оук». Ядом уже провел 7 поединков за национальную сборную своей страны, отметившись одним результативным ударом.

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Источник ФК Кривбасс
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