В субботу, 30 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

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Верес

Команда из Ровно вместе с «Минаем», «Оболонью» и «Металлистом 1925» образуют квартет, имеющий большую вероятность иметь лишние проблемы в конце сезона – либо попасть в переходные матчи, либо вообще вылететь. В принципе, луганская «Заря» опережает вышеупомянутые команды на одно очко, но имеет две игры в запасе, поэтому пока ее к претендентам на вылет записывать не будем.

Правда, в последних двух матчах для «Вереса» прослеживается положительная динамика. В позапрошлом туре команда сенсационно отобрала очки у «Динамо», сыграв вничью 1:1, а в последнем туре перед перерывом минимально победили «Черноморец». В обоих матчах забивал центрфорвард Марко Мрвальевич, поэтому уже можно сказать, что подписание черногорца стало удачным ходом от руководства клуба.

Международную паузу клуб заполнил, отправившись в Германию. Там «Верес» сыграл товарищескую благотворительную игру против команды Региональной лиги «Рот-Вайс» из города Эссен. Матч закончился поражением народного клуба со счетом 1:3.

Не сможет помочь «Вересу» Владислав Шарай, отбывающий одноматчевую дисквалификацию. О его потере упоминал и главный тренер команды Олег Шандрук, подчеркнув, что Владислав является очень важным игроком для «Вереса».

Также на игре будут присутствовать болельщики, что, без сомнения, добавит мотивации хозяевам.

Кривбасс

«Кривбасс» после возобновления чемпионата проиграл только один раз, уступив в матче против конкурента за чемпионство. Но три другие победы получились разными. Сначала был уверенно разгромлен ЛНЗ, а вот победы над «Оболонью» и «Колосом» получились напряженными, в обоих был зафиксирован счет 1:0.

Особенно тяжелым вышел матч против ковалевцев, победный мяч забил Джихад Бизимана только на 90+5 минуте. Интересно, что в той игре в перерыве были заменены Илич и Бандейра. Первый, по словам Вернидуба, слишком часто отдавал передачи поперек, а второй просто греши неточностью. Интересно будет посмотреть, выйдут ли легионеры в основе, поскольку, например, заменивший Илича Вакулко получил довольно неплохие отзывы за свою игру.

Паузу на матчи сборных «Кривбасс» заполнил спаррингом с «Александрией», удалось выиграть с хоккейным счетом 5:2.

Наконец-то присоединился к команде центральный защитник сборной Ганы Ядом Конаду, подписавший контракт тогда с клубом, когда и Принс Аду, но форвард уже давно играет в основе, а центрбек только присоединился к команде из-за бюрократических проблем .

Статистика матчей

В Премьер-Лиге соперники играли девять раз. «Кривбасс» побеждал четыре раза, «Верес» – дважды и еще три поединка завершились вничью. В первом круге победу одержала криворожская команда со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

Верес: Паст – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман – Кучеров, Банада – Шастал, Яго, Дахновский – Мрвальевич.

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич, Кузык – Лунев, Бизимана, Соса – Принс.

Прогноз на противостояние

В последнее время у «Кривбасса» есть проблемы с забиванием мячей, но моментов команда создает достаточно, вопрос в реализации. Пожалуй, «Верес» не сможет навязать серьезную борьбу за очки, несмотря на горячую поддержку болельщиков, поэтому спрогнозируем победу криворожцев на классе.

30 марта, суббота