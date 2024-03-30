В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Кривбасс».

Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард». Победу одержали гости со счетом 2:0.

«Кривбасс» продолжает преследовать «Шахтер» в таблице и уступает «горнякам» только по дополнительным показателям, имея в активе 46 очков. «Верес» занимает 14 строчку с 16 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:2

Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89

Видеообзор матча