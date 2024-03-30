Украина. Премьер лига30 марта 2024, 22:33 | Обновлено 30 марта 2024, 23:38
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Верес – Кривбасс – 0:2. Команда Вернидуба не отстает от Шахтера. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура УПЛ
30 марта 2024, 22:33 | Обновлено 30 марта 2024, 23:38
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В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Кривбасс».
Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард». Победу одержали гости со счетом 2:0.
«Кривбасс» продолжает преследовать «Шахтер» в таблице и уступает «горнякам» только по дополнительным показателям, имея в активе 46 очков. «Верес» занимает 14 строчку с 16 пунктами.
Украинская Премьер-лига. 22 тур
«Верес» – «Кривбасс» – 0:2
Голы: Кучеренко, 54, аг, Лунев, 89
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Кучеренко (Верес).
45’ +4
Андрей Кухарук (Верес) получает красную карточку.
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