8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Даниэля Соса. Уже на 30-й Руслан Степанюк сравнял счет.

«Кривбасс» из-за этой ничьи не сумел догнать «Шахтер» в таблице чемпионата Украины. У команды 47 очков, а у «горняков» – 49 пунктов.

УПЛ. 23-й тур. 8 апреля

Кривбасс – Ворскла – 1:1

Голы: Соса, 22 (пен.) – Степанюк, 30

Видео голов и обзор матча: