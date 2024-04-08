Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:30 из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига08 апреля 2024, 23:05 |
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Кривбасс – Ворскла – 1:1. О чемпионстве можно забыть? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ
08 апреля 2024, 23:05 |
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8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Даниэля Соса. Уже на 30-й Руслан Степанюк сравнял счет.
«Кривбасс» из-за этой ничьи не сумел догнать «Шахтер» в таблице чемпионата Украины. У команды 47 очков, а у «горняков» – 49 пунктов.
УПЛ. 23-й тур. 8 апреля
Кривбасс – Ворскла – 1:1
Голы: Соса, 22 (пен.) – Степанюк, 30
Видео голов и обзор матча:
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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