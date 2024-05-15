15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

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Поединок прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Лидер «горняков» Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.

Кубок Украины 2023/24. Финал. 15 мая

Ворскла – Шахтер – 1:2

Гол: Ковталюк, 85 – Сикан, 41, Конопля, 57

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Сикан, 41 мин.

🔥 Данило Сікан забиває гол у фіналі Кубка України ⚽️



🧡 «Шахтар» попереду 1:0 у вирішальному матчі! 🏆#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/eH6NFVnonP — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024

ГОЛ! 0:2 Конопля, 57 мин.

Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция