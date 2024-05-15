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Кубок Украины
Ворскла
15.05.2024 19:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
15 мая 2024, 21:05 |
5533
5

Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины 2023/24

15 мая 2024, 21:05 |
5533
5
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
УАФ. Кубок Украины

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Лидер «горняков» Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.

Кубок Украины 2023/24. Финал. 15 мая

Ворскла – Шахтер – 1:2

Гол: Ковталюк, 85 – Сикан, 41, Конопля, 57

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Сикан, 41 мин.

ГОЛ! 0:2 Конопля, 57 мин.

Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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a.fedorenko1953
Таке бажаня побачити у виконані Полтави  ,англійського сюжету з троьома забитими голами на прикінці фіналу. Тах хочется подивитися на обіс...них  кротів, фейс Палкінда, і простосри, ахметки та продажних журналістів та коментаторів.
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