ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24
В финальном матче команда Марино Пушича переиграла «Ворсклу» со счетом 2:1
15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».
Голами за донецкий коллектив отличились Даниил Сикан и Ефим Конопля, а у полтавчан единственный мяч забил Николай Ковталюк.
Для «Шахтера» это 14-й трофей Кубка Украины. Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).
После завершения встречи состоялась церемония награждения победителей.
ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24
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