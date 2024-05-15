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  4. ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24
Кубок Украины
15 мая 2024, 22:16 |
589
5

ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24

В финальном матче команда Марино Пушича переиграла «Ворсклу» со счетом 2:1

15 мая 2024, 22:16 |
589
5
ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24
УАФ

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Голами за донецкий коллектив отличились Даниил Сикан и Ефим Конопля, а у полтавчан единственный мяч забил Николай Ковталюк.

Для «Шахтера» это 14-й трофей Кубка Украины. Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

После завершения встречи состоялась церемония награждения победителей.

ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24

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Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер награждение видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FunnyCat_____
почему почти на всех стадионах шахтер освистывают?
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Остап Черешня
Началась новая эпоха в истории  украинского футбола.  Позабыты мавпоговорящие пёстрые полярные совы.)
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-4
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