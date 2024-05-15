15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Голами за донецкий коллектив отличились Даниил Сикан и Ефим Конопля, а у полтавчан единственный мяч забил Николай Ковталюк.

Для «Шахтера» это 14-й трофей Кубка Украины. Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

После завершения встречи состоялась церемония награждения победителей.

ВИДЕО. Церемония награждения Шахтера. Горняки выиграли Кубок Украины 23/24