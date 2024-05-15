Динамо или Шахтер? У кого больше золотых дублей в независимой Украине
«Шахтер» стал обладателем национального кубка, обыграв полтавскую «Ворсклу»
15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
Поединок прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива.
Донецкий «Шахтер» выиграл 14-й кубок Украины в истории и вместе с ранее выигранным чемпионством УПЛ оформил золотой дубль.
Для «горняков» нынешний золотой дубль стал уже 8-м в истории команды во времена независимой Украины. Однако «горняки» не являются лидером по этому показателю, ведь киевское «Динамо» выиграло золотой дубль 9 раз. Последний раз «Динамо» за один сезон выигрывало УПЛ и Кубок Украины в кампании 2020/21.
Отметим, что «Динамо» и «Шахтер» единственные команды, которые во времена независимой Украины выигрывали золотой дубль.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024
🇺🇦 КУБОК УКРАЇНИ – НАШ! 14-Й РАЗ В ІСТОРІЇ! 🧡#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/9zRzIdxcLC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде
В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро