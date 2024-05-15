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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 21:50 |
301
0

Динамо или Шахтер? У кого больше золотых дублей в независимой Украине

«Шахтер» стал обладателем национального кубка, обыграв полтавскую «Ворсклу»

15 мая 2024, 21:50 |
301
0
Динамо или Шахтер? У кого больше золотых дублей в независимой Украине
УПЛ

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

Поединок прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива.

Донецкий «Шахтер» выиграл 14-й кубок Украины в истории и вместе с ранее выигранным чемпионством УПЛ оформил золотой дубль.

Для «горняков» нынешний золотой дубль стал уже 8-м в истории команды во времена независимой Украины. Однако «горняки» не являются лидером по этому показателю, ведь киевское «Динамо» выиграло золотой дубль 9 раз. Последний раз «Динамо» за один сезон выигрывало УПЛ и Кубок Украины в кампании 2020/21.

Отметим, что «Динамо» и «Шахтер» единственные команды, которые во времена независимой Украины выигрывали золотой дубль.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика трофеи
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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