Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук восстановился после повреждения ноги и готов вернуться на поле в воскресном матче ближайшего тура Ла Лиги против «Алавеса».

Игрок пропустил последние четыре матча чемпионата Испании, но должен быть готов к последнему отрезку в сезоне. «Валенсия» занимает 8-е место и сохраняет шансы на выход в еврокубки.

Яремчук, который играет за команду на правах аренды до конца чемпионата из «Брюгге», в нынешнем сезоне забил 4 гола.

Ожидается, что нападающий получит место в заявке сборной Украины на Евро-2024.