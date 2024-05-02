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Испания
02 мая 2024, 19:33 |
1190
0

Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть

Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам

02 мая 2024, 19:33 |
1190
0
Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук восстановился после повреждения ноги и готов вернуться на поле в воскресном матче ближайшего тура Ла Лиги против «Алавеса».

Игрок пропустил последние четыре матча чемпионата Испании, но должен быть готов к последнему отрезку в сезоне. «Валенсия» занимает 8-е место и сохраняет шансы на выход в еврокубки.

Яремчук, который играет за команду на правах аренды до конца чемпионата из «Брюгге», в нынешнем сезоне забил 4 гола.

Ожидается, что нападающий получит место в заявке сборной Украины на Евро-2024.

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Роман Яремчук Ла Лига Валенсия чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: AS
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