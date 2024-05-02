Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть
Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам
Форвард «Валенсии» Роман Яремчук восстановился после повреждения ноги и готов вернуться на поле в воскресном матче ближайшего тура Ла Лиги против «Алавеса».
Игрок пропустил последние четыре матча чемпионата Испании, но должен быть готов к последнему отрезку в сезоне. «Валенсия» занимает 8-е место и сохраняет шансы на выход в еврокубки.
Яремчук, который играет за команду на правах аренды до конца чемпионата из «Брюгге», в нынешнем сезоне забил 4 гола.
Ожидается, что нападающий получит место в заявке сборной Украины на Евро-2024.
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