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Англия
15 мая 2024, 22:59 |
2835
4

Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится

Дмитрий Бабелюк уверяет, что на восстановление понадобится на более 6–10 дней

15 мая 2024, 22:59 |
2835
4
Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.

На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и Михаил столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Наставник «синих» Маурисио Почеттино решил заменить украинца на Кристофера Нкунку.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Мудрика:

«Удар, возможно, оказался не слишком сильным, но довольно точным, ведь Миша сразу упал на газон и долго приходил в себя.

По симптомам можно считать, что жаловался на проблемы со зрением (мерцание в глазах, двоение, реакция на свет – все это симптомы сотрясения). Скорее всего, была и головная боль.

Врачи довольно долго тестировали Мишу. Традиционно медики следуют протоколу SCAT5, который применяют для диагностики сотрясения.

Принимая во внимание все тесты и состояние игрока, было решено применить concussion sub и следовать протоколу. Безопасность игрока превыше всего, а проявления сотрясения могут появиться и со временем.

Как правило, игроку после сотрясения мозга дают 6-10 дней отдыха, в зависимости от состояния. Поэтому есть риск, что в последнем туре Михаил не сыграет. Пока нет признаков того, что травма серьезная и может угрожать его участию на Евро-2024», – написал Бабелюк.

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Дмитрий Бабелюк Михаил Мудрик сотрясение мозга травма травма головы Челси Брайтон Брайтон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Странно вышло, специально что ли? Плечом точно в челюсть
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+3
anacreon
Усі ці "інтернет-лікарі", які ставлять діагнози по телекартиці це щось з чимось.
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+1
Gargantua
по столкновению не похоже, что там может быть нечто серьезное
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0
GloryUkraine
Може щось там у нього перемкне і врешті-решт він заграє?😊
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-1
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