Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится

15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.

На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и Михаил столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Наставник «синих» Маурисио Почеттино решил заменить украинца на Кристофера Нкунку.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Мудрика:

«Удар, возможно, оказался не слишком сильным, но довольно точным, ведь Миша сразу упал на газон и долго приходил в себя.

По симптомам можно считать, что жаловался на проблемы со зрением (мерцание в глазах, двоение, реакция на свет – все это симптомы сотрясения). Скорее всего, была и головная боль.

Врачи довольно долго тестировали Мишу. Традиционно медики следуют протоколу SCAT5, который применяют для диагностики сотрясения.

Принимая во внимание все тесты и состояние игрока, было решено применить concussion sub и следовать протоколу. Безопасность игрока превыше всего, а проявления сотрясения могут появиться и со временем.

Как правило, игроку после сотрясения мозга дают 6-10 дней отдыха, в зависимости от состояния. Поэтому есть риск, что в последнем туре Михаил не сыграет. Пока нет признаков того, что травма серьезная и может угрожать его участию на Евро-2024», – написал Бабелюк.