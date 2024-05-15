Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится
Дмитрий Бабелюк уверяет, что на восстановление понадобится на более 6–10 дней
15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.
На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и Михаил столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Наставник «синих» Маурисио Почеттино решил заменить украинца на Кристофера Нкунку.
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Мудрика:
«Удар, возможно, оказался не слишком сильным, но довольно точным, ведь Миша сразу упал на газон и долго приходил в себя.
По симптомам можно считать, что жаловался на проблемы со зрением (мерцание в глазах, двоение, реакция на свет – все это симптомы сотрясения). Скорее всего, была и головная боль.
Врачи довольно долго тестировали Мишу. Традиционно медики следуют протоколу SCAT5, который применяют для диагностики сотрясения.
Принимая во внимание все тесты и состояние игрока, было решено применить concussion sub и следовать протоколу. Безопасность игрока превыше всего, а проявления сотрясения могут появиться и со временем.
Как правило, игроку после сотрясения мозга дают 6-10 дней отдыха, в зависимости от состояния. Поэтому есть риск, что в последнем туре Михаил не сыграет. Пока нет признаков того, что травма серьезная и может угрожать его участию на Евро-2024», – написал Бабелюк.
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