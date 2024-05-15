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  4. ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле
Англия
15 мая 2024, 22:48 |
2844
6

ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле

Украинец был заменен на 42-й минуте

15 мая 2024, 22:48 |
2844
6
ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга.

Михаил не смог продолжить матч и был заменен на Кристофера Нкунку.

Ранее травму получил еще один лидер сборной Украины Георгий Судаков.

ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле

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Кристофер Нкунку чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Брайтон - Челси видео сотрясение мозга травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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adidas777
ще цього не вистачало перед Евро...
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+7
Паша Мех
Здоровья Мише!! Скорейшего восстановления
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+6
TarasTaras94
Миколенко, Судаков, а тепер і Мудрик. По суті є ризик, що вилетить весь фланг. Коротше сподіваємось на краще 
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0
Gargantua
Миколенко, теперь Мудрик
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0
Дані Рохас
ризда, да как так
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0
Iigor6583
З відео видно, що нігер зробив це спеціально, зупинився і вдарив плечем на противоході. За таку грубість нігеру потрібно було показати червону, і вишвирнути з поля як козломорду макаку.
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-1
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