ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле
Украинец был заменен на 42-й минуте
15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».
Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга.
Михаил не смог продолжить матч и был заменен на Кристофера Нкунку.
Ранее травму получил еще один лидер сборной Украины Георгий Судаков.
ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле
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