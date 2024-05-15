15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 42-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга.

Михаил не смог продолжить матч и был заменен на Кристофера Нкунку.

Ранее травму получил еще один лидер сборной Украины Георгий Судаков.

ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле