Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезная травма. В Италии назвали сроки восстановления Малиновского
Италия
02 апреля 2024, 20:44 | Обновлено 02 апреля 2024, 20:52
2196
0

Серьезная травма. В Италии назвали сроки восстановления Малиновского

Украинский полузащитник пропустит месяц

02 апреля 2024, 20:44 | Обновлено 02 апреля 2024, 20:52
2196
0
Серьезная травма. В Италии назвали сроки восстановления Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прошел углубленное медицинское обследование после того, как получил травму в последнем матче 30-го тура итальянской Серии А против «Фрозиноне» (ничья 1:1).

По информации итальянских СМИ, мышечное повреждение 30-летнего полузащитника сборной Украины оказалось достаточно серьезным. Согласно прогнозам врачей, он пропустит примерно месяц.

В нынешнем сезоне на счету Руслана Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.

По теме:
Мудрик заработал пенальти и удаление, дубль Довбика и эпидемия травм
ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
В Испании рассказали о сроках возвращения Яремчука
Руслан Малиновский Дженоа травма
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Теннис | 02 апреля 2024, 12:12 0
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства

Известный футболист в детстве хотел быть похожим на Андре Агасси

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02 апреля 2024, 07:17 4
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году

Кэти Волынец в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус на старте турнира в Чарльстоне

Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Футбол | 02.04.2024, 21:06
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
Футбол | 02.04.2024, 15:28
Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 01.04.2024, 22:07
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем