Серьезная травма. В Италии назвали сроки восстановления Малиновского

Сегодня украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прошел углубленное медицинское обследование после того, как получил травму в последнем матче 30-го тура итальянской Серии А против «Фрозиноне» (ничья 1:1).

По информации итальянских СМИ, мышечное повреждение 30-летнего полузащитника сборной Украины оказалось достаточно серьезным. Согласно прогнозам врачей, он пропустит примерно месяц.

В нынешнем сезоне на счету Руслана Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.