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Чемпионат Европы
16 мая 2024, 21:35 | Обновлено 16 мая 2024, 21:40
329
0

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между Молдовой и Украиной

Спарринг перед Евро-2024 состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе Зимбру

16 мая 2024, 21:35 | Обновлено 16 мая 2024, 21:40
329
0
Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между Молдовой и Украиной
УАФ

Стартовала продажа билетов на контрольный матч Молдова – Украина, который состоится в Кишиневе на стадионе Зимбру 11 июня в 19:00 по местному времени.

Билеты можно приобрести на сайте MTicket по ссылке. Билеты для украинских болельщиков продаются на трибуну D, а именно – в сектора 17, 18, 19, 20 и 37, 38, 39, 40.

Стоимость билетов будет меняться в зависимости от этапа продаж, а именно:

  • до 31.05: секторы 17, 18, 19, 20 – 200 лей, секторы 37, 38, 39, 40 – 300 лей;
  • с 1.06 до 10.06: секторы 17, 18, 19, 20 – 300 лей, секторы 37, 38, 39, 40 – 400 лей;
  • 11.06: секторы 17, 18, 19, 20 – 400 лей, секторы 37, 38, 39, 40 – 500 лей.

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация осуществляется путем проверки IP-адреса, мобильного номера телефона и банковской карты. Приоритет в продаже билетов будет предоставляться украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, зарегистрированной по украинскому адресу.

Покупка билетов осуществляется только при наличии украинского загранпаспорта. Все билеты именные, при входе на стадион билет будет сверяться с документами, удостоверяющими личность. Один болельщик может купить до четырех билетов. Дети до 7 лет могут пройти на игру бесплатно, но без выделения отдельного места.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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