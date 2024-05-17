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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 11:38 |
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0

Йожеф САБО: «Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как в феврале»

Бывший главный тренер сборной Украины дал прогноз на бой Усика против британца

17 мая 2024, 11:38 |
410
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Йожеф САБО: «Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как в феврале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге, у него хорошая работа ног. Конечно, я буду болеть за Усика. Мой прогноз: Усик выиграет по очкам, он замотает Фьюри.

Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как это было в феврале. Я думаю, он это специально сделал. Возможно, британец не был готов к тому бою. Уверен, что команда Фьюри тогда схитрила и сделала ему намеренно рассечение. Они мафиози какие-то!»

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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