Йожеф САБО: «Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как в феврале»
Бывший главный тренер сборной Украины дал прогноз на бой Усика против британца
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:
«Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге, у него хорошая работа ног. Конечно, я буду болеть за Усика. Мой прогноз: Усик выиграет по очкам, он замотает Фьюри.
Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как это было в феврале. Я думаю, он это специально сделал. Возможно, британец не был готов к тому бою. Уверен, что команда Фьюри тогда схитрила и сделала ему намеренно рассечение. Они мафиози какие-то!»
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник «Брентфорда» оценил уровень своего соотечественника
Тайсон отказался смотреть в сторону Александра после пресс-конференции