Егор ЯРМОЛЮК: «70 млн за Мудрика? Можно было купить 50 таких, как я»
Украинский полузащитник «Брентфорда» оценил уровень своего соотечественника
Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк оценил уровень своего соотечественника, вингера «Челси» Михаила Мудрика.
– Мудрик, как все говорят, и я скажу – скорость, дриблинг. Он тоже играет на топ-уровне. Не знаю, почему его кто-то там хейтит или еще что-то. Мне нравится, как он играет. Скоро начнет еще больше забивать, отдавать и будет топ-игрок.
– Давление в «Челси» и в «Брентфорде».
– Это совершенно разное, да. Когда за тебя платят такие большие деньги – очень трудно играть под таким давлением. А когда это в «Челси», очень трудно.
– За тебя заплатили 1,5 миллиона, за него – 70.
– Можно было 50 таких, как я, купить и все. Три бы точно выстрелили, играли бы на топ-уровне. Не знаю, я бы купил 50 таких, как я.
– Отсутствие давления цены – плюс для тебя?
– Считаю, плюс для меня. Надеюсь, цена сейчас вырастет. Надеюсь, будет расти и дальше. Может, вырастет, буду гордиться собой, что купили за маленькие деньги, продали за большие.
– Уже слышал, что тебя «Брентфорд» оценивает в 50+ млн в перспективе.
– Ого, я такого не слышал. Если так оценивают, мне очень приятно. Это мне дает уверенность в себе, что на меня рассчитывают. За меня хорошо говорят, как говорит Франк обо мне в интервью – очень приятно.
Ранее Егор Ярмолюк сравнил тренировочный процесс в Украине и в Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET