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  4. Егор ЯРМОЛЮК: «70 млн за Мудрика? Можно было купить 50 таких, как я»
Англия
17 мая 2024, 11:31 |
573
0

Егор ЯРМОЛЮК: «70 млн за Мудрика? Можно было купить 50 таких, как я»

Украинский полузащитник «Брентфорда» оценил уровень своего соотечественника

17 мая 2024, 11:31 |
573
0
Егор ЯРМОЛЮК: «70 млн за Мудрика? Можно было купить 50 таких, как я»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк оценил уровень своего соотечественника, вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Мудрик, как все говорят, и я скажу – скорость, дриблинг. Он тоже играет на топ-уровне. Не знаю, почему его кто-то там хейтит или еще что-то. Мне нравится, как он играет. Скоро начнет еще больше забивать, отдавать и будет топ-игрок.

– Давление в «Челси» и в «Брентфорде».

– Это совершенно разное, да. Когда за тебя платят такие большие деньги – очень трудно играть под таким давлением. А когда это в «Челси», очень трудно.

– За тебя заплатили 1,5 миллиона, за него – 70.

– Можно было 50 таких, как я, купить и все. Три бы точно выстрелили, играли бы на топ-уровне. Не знаю, я бы купил 50 таких, как я.

– Отсутствие давления цены – плюс для тебя?

– Считаю, плюс для меня. Надеюсь, цена сейчас вырастет. Надеюсь, будет расти и дальше. Может, вырастет, буду гордиться собой, что купили за маленькие деньги, продали за большие.

– Уже слышал, что тебя «Брентфорд» оценивает в 50+ млн в перспективе.

– Ого, я такого не слышал. Если так оценивают, мне очень приятно. Это мне дает уверенность в себе, что на меня рассчитывают. За меня хорошо говорят, как говорит Франк обо мне в интервью – очень приятно.

Ранее Егор Ярмолюк сравнил тренировочный процесс в Украине и в Англии.

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Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Брентфорд Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трендец
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