Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно войны.

– Что думаете о войне сегодня?

– В Украину приезжают высокопоставленные западные политики, они нас поддерживают, но надо больше. Ввели бы войска – другое дело! У нас не хватает людей. Очень много людей просто сбежали из Украины, тонут в Тисе. Елки-палки! Я такого не понимаю.

Ну как можно бросить в трудный момент свою родину? Я с начала полномасштабной войны сижу в Киеве. Будь, что будет, я готов ко всему! Но у меня и в мыслях не было куда-то бежать, хотя мне предлагали. Я на сутки только могу на Закарпатье съездить, проведать могилы родителей и братьев. Все! Даже если бы эта сволочь российская зашла в Киев, я бы никуда не поехал. Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею. Я свою страну до последнего буду защищать.

– А Вы бы смогли выстрелить в россиянина?

– В мирного не стал бы, а на поле боя – да! Российский солдат – это мой враг. Здесь или он меня, или я его.

– Бронь от мобилизации имеют шесть клубов УПЛ. Уже есть случаи мобилизации футболистов Первой и Второй лиг. Каково Ваше мнение, футболисты должны воевать?

– Топовые украинские футболисты должны играть, но по блату набирать не надо. В заявке украинских клубов достаточно иметь 20 игроков, не более. Этого достаточно. У нас не Англия, где через три дня играют. Остальным, от 25-ти лет, надо брать оружие в руки и защищать нашу страну. Ну не хватает у нас людей в армии! Каждому из нас придется воевать.

Ранее Йожеф Сабо рассказал, что не смог посмотреть украинское Классическое.