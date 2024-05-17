Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 10:23 |
633
4

Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»

Бывший главный тренер сборной Украины поделился мнениями о войне

17 мая 2024, 10:23 |
633
4
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно войны.

– Что думаете о войне сегодня?

– В Украину приезжают высокопоставленные западные политики, они нас поддерживают, но надо больше. Ввели бы войска – другое дело! У нас не хватает людей. Очень много людей просто сбежали из Украины, тонут в Тисе. Елки-палки! Я такого не понимаю.

Ну как можно бросить в трудный момент свою родину? Я с начала полномасштабной войны сижу в Киеве. Будь, что будет, я готов ко всему! Но у меня и в мыслях не было куда-то бежать, хотя мне предлагали. Я на сутки только могу на Закарпатье съездить, проведать могилы родителей и братьев. Все! Даже если бы эта сволочь российская зашла в Киев, я бы никуда не поехал. Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею. Я свою страну до последнего буду защищать.

– А Вы бы смогли выстрелить в россиянина?

– В мирного не стал бы, а на поле боя – да! Российский солдат – это мой враг. Здесь или он меня, или я его.

– Бронь от мобилизации имеют шесть клубов УПЛ. Уже есть случаи мобилизации футболистов Первой и Второй лиг. Каково Ваше мнение, футболисты должны воевать?

– Топовые украинские футболисты должны играть, но по блату набирать не надо. В заявке украинских клубов достаточно иметь 20 игроков, не более. Этого достаточно. У нас не Англия, где через три дня играют. Остальным, от 25-ти лет, надо брать оружие в руки и защищать нашу страну. Ну не хватает у нас людей в армии! Каждому из нас придется воевать.

Ранее Йожеф Сабо рассказал, что не смог посмотреть украинское Классическое.

По теме:
Новые «200-е», 2 самолета и геликоптер. ВСУ обновили данные потерь армии рф
ВИДЕО. Беринчик включил сирену на пресс-конференции в США
Обнародовано, какого судью задержали на вокзале в Одессе. И еще один случай
Йожеф Сабо российско-украинская война мобилизация
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2024, 07:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор
Футбол | 17 мая 2024, 03:23 0
Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор
Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор

Смотрите видео гола и обзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги

Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Футбол | 16.05.2024, 10:09
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024
Футбол | 17.05.2024, 08:49
Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024
Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 17:00
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yevginarius
ну то йди у воєнкомат, бери зброю, діду пиздіти взагалі на ізі про таку діч
Ответить
0
Остап Черешня
Дайте ему саблю
Ответить
0
kadaad
Была бы кнопка по уничтожению 140 миллионов маскалей, нажал бы не задумываясь не секунды.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 9
Бокс
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 4
Футбол
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
16.05.2024, 06:45 1
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем