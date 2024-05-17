Топ-одноклубнику Мудрика нет равных в АПЛ по рациональности

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер является обладателем лучшего результата в реализации явных голевых моментов в нынешнем сезоне АПЛ.

Лучший бомбардир «Челси», цвета которого, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик, забивает в 68% голевых ситуаций.

В тройку лучших также входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 63%) и Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», 61%).

Худшая реализация в АПЛ-2023/2024 у нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса – 18%. Следом за ним идут Бреннан Джонсон («Тоттенхэм») и Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – по 24%.

В рейтинге брались в расчет только те футболисты, у которых имелось как минимум 15 явных голевых возможностей отличиться.

Ранее Коул Палмер назвал «виновного» в последних успехах «Челси».