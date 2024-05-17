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Англия
17 мая 2024, 08:59 |
160
0

Топ-одноклубнику Мудрика нет равных в АПЛ по рациональности

Коул Палмер лучше всех в чемпионате Англии по интересному показателю

17 мая 2024, 08:59 |
160
0
Топ-одноклубнику Мудрика нет равных в АПЛ по рациональности
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер является обладателем лучшего результата в реализации явных голевых моментов в нынешнем сезоне АПЛ.

Лучший бомбардир «Челси», цвета которого, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик, забивает в 68% голевых ситуаций.

В тройку лучших также входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 63%) и Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», 61%).

Худшая реализация в АПЛ-2023/2024 у нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса – 18%. Следом за ним идут Бреннан Джонсон («Тоттенхэм») и Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – по 24%.

В рейтинге брались в расчет только те футболисты, у которых имелось как минимум 15 явных голевых возможностей отличиться.

Ранее Коул Палмер назвал «виновного» в последних успехах «Челси».

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Коул Палмер статистика чемпионат Англии по футболу Челси Дарвин Нуньес Сон Хын Мин Жан-Филипп Матета Расмус Хойлунд Бреннан Джонсон
Юрій Остроумов Источник: WhoScored
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