Одноклубник Мудрика назвал «виновного» в последних успехах Челси

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Коул Палмер – о борьбе «пенсионеров» за лучшую позицию в таблице АПЛ
Полузащитник «Челси» Коул Палмер дал оценку победе команды в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) и прокомментировал результаты подопечных Маурисио Почеттино в борьбе за еврокубковые места.
«Нам нужны были три очка. Было тяжело в концовке и на протяжении всего матча, но набрать три очка и занять шестое место – это очень важно для нас. Надеюсь, мы сможем это сделать.
«Челси» – большой клуб, каждый хочет финишировать выше шестого места, но мы должны посмотреть на то, где мы были в начале сезона, на протяжении всего сезона. Мы были 13-ми и 12-ми. Прошлый сезон был таким же, так что возвращение в Европу – это шаг в правильном направлении. Большая заслуга тренера, потому что все игроки любят его, мы должны бороться за него. Это был хороший сезон, и, надеюсь, в конце его мы сможем прийти к европейскому футболу», – заявил Палмер.
«Челси» в настоящий момент имеет актуальную серию из четырех победных матчей.
В таблице АПЛ «пенсионеры» занимают 6-е место, имея 60 очков после 37 игр.
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