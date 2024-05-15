Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Лондонский клуб обыграл «чаек» со счетом 2:1
15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».
Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.
Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Кристофер Нкунку. За хозяев в конце матча забил Данни Уэлбек.
В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.
Благодаря победе «Челси» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего 5-м «Тоттенхэма» на три очка. «Брайтон» занимает 10 место с 48 пунктами в активе.
АПЛ. 34-й тур, 15 мая.
Брайтон – Челси – 1:2
Голы: Уэлбек, 90+8 – Палмер, 34, Нкунку, 64.
Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти (Оффиа, 85), Данк (Барко, 46), Уэбстер, Игор Жулио, Гросс, Гилмор (Балеба, 70), Буонанотте (Уэлбек, 70), Энсисо (Фати, 85), Аденгра, Жоао Педро.
Челси: Петрович, Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 42), Палмер, Кайседо, Мадуэке (Стерлинг, 69), Джексон.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
Four consecutive #PL wins! 🤩#CFC | #BhaChe pic.twitter.com/FNbzwzN8hu— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 15, 2024
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