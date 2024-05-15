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Брайтон
15.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
15 мая 2024, 23:53 | Обновлено 16 мая 2024, 00:12
1126
16

Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен

Лондонский клуб обыграл «чаек» со счетом 2:1

15 мая 2024, 23:53 | Обновлено 16 мая 2024, 00:12
1126
16
Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Кристофер Нкунку. За хозяев в конце матча забил Данни Уэлбек.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.

Благодаря победе «Челси» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего 5-м «Тоттенхэма» на три очка. «Брайтон» занимает 10 место с 48 пунктами в активе.

АПЛ. 34-й тур, 15 мая.

Брайтон – Челси – 1:2
Голы: Уэлбек, 90+8 – Палмер, 34, Нкунку, 64.

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти (Оффиа, 85), Данк (Барко, 46), Уэбстер, Игор Жулио, Гросс, Гилмор (Балеба, 70), Буонанотте (Уэлбек, 70), Энсисо (Фати, 85), Аденгра, Жоао Педро.

Челси: Петрович, Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 42), Палмер, Кайседо, Мадуэке (Стерлинг, 69), Джексон.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88
2 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68
5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63
6 Челси 37 17 9 11 75 - 62 60
7 Ньюкасл 37 17 6 14 81 - 60 57
8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 - 58 57
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 37 12 12 13 55 - 60 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 - 66 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица
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Кристофер Нкунку травма чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига сотрясение мозга Михаил Мудрик Челси Брайтон - Челси Коул Палмер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 16
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Octopus
В последнем туре Челси может даже выйти на 5 место, единственная интрига завершения розыгрыша АПЛ. Этот сезон явно лучше предыдущего с Поттером и Лампардом, уже и провальным не назовешь.
Мудрику здоровья!
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+2
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pol-55
В першій 8-ці все так і лишиться.
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0
Стюард #11
Там может кто не учел - МЮ может лишить бездельников 6го места
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0
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Стюард #11
Давно такого 38го тура не было, стараются организаторы)
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0
Первый Среди Равных
Челсюки ще можуть навіть в Лігу Європи попасти. 
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0
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antt
Челсі ще Тотенхем дожене. А те що юнайтед виграє в ньюкасла, це те що Челсі якраз треба для єврокубків.
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0
Віталій Ткачук
Та чхати на те Челсі. Всі клуби які грали в 1/4 ЛЧ, розкатали б Челсі, як дітей. 
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-3
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