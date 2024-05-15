Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Кристофер Нкунку. За хозяев в конце матча забил Данни Уэлбек.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.

Благодаря победе «Челси» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего 5-м «Тоттенхэма» на три очка. «Брайтон» занимает 10 место с 48 пунктами в активе.

АПЛ. 34-й тур, 15 мая.

Брайтон – Челси – 1:2

Голы: Уэлбек, 90+8 – Палмер, 34, Нкунку, 64.

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти (Оффиа, 85), Данк (Барко, 46), Уэбстер, Игор Жулио, Гросс, Гилмор (Балеба, 70), Буонанотте (Уэлбек, 70), Энсисо (Фати, 85), Аденгра, Жоао Педро.



Челси: Петрович, Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 42), Палмер, Кайседо, Мадуэке (Стерлинг, 69), Джексон.