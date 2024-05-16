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Чемпионат Англии
Брайтон
15.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
16 мая 2024, 05:24 |
411
0

Почеттино оценил матч Челси в АПЛ, в котором Мудрик получил сотрясение

Маурисио прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в 34-м туре чемпионата Англии

16 мая 2024, 05:24 |
411
0
Почеттино оценил матч Челси в АПЛ, в котором Мудрик получил сотрясение
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинец столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Михаил не смог доиграть матч и был заменен на 42-й на Кристофера Нкунку.

После завершения встречи главной тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках.

«Брайтон» – очень хорошая команда, играть у него в гостях всегда тяжело.

Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе.

Мудрик? Надеюсь, там ничего страшного», – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Брайтон – Челси – 1:2

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
88’
Рис Джеймс (Челси) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Брайтон - Челси Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Источник
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