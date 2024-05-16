Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина
Почеттино уверяет, что с Михаилом все в порядке после матча «Брайтон» – «Челси»
15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинец столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Михаил не смог доиграть матч и был заменен на 42-й на Кристофера Нкунку.
После завершения встречи главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал повреждение Мудрика, а также заявил, что украинец пропустит последний тур:
«С ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. У него было легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга.
По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующие 7 дней. Потому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного», – сказал Почеттино.
19 мая лондонцы проведут домашний поединок против «Борнмута» в последнем 38-м туре чемпионата Англии 2023/24.
🗣 Mauricio Pochettino on Mudryk:— Chelsea Tanzania (@ShooPraygod) May 15, 2024
"No, he is not okay, we are checking. He was a little bit dizzy but we used the concussion substitution and the rule is seven days so he is not going to be available for the next game but I hope it is nothing wrong."
(@BobbyVincentFL) #CFC pic.twitter.com/ty0cogMSGA
Видеообзор матча Брайтон – Челси (1:2)
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