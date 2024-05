Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинец столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Михаил не смог доиграть матч и был заменен на 42-й на Кристофера Нкунку.

После завершения встречи главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал повреждение Мудрика, а также заявил, что украинец пропустит последний тур:

«С ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. У него было легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга.

По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующие 7 дней. Потому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного», – сказал Почеттино.

19 мая лондонцы проведут домашний поединок против «Борнмута» в последнем 38-м туре чемпионата Англии 2023/24.

