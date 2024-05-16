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  4. Челси сделал 6 замен в матче АПЛ. Как это возможно и причем тут Мудрик?
Англия
16 мая 2024, 01:14 |
864
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Челси сделал 6 замен в матче АПЛ. Как это возможно и причем тут Мудрик?

15 мая пенсионеры обыграли Брайтон 2:1, а Михаил, возможно, получил сотрясение мозга

16 мая 2024, 01:14 |
864
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Челси сделал 6 замен в матче АПЛ. Как это возможно и причем тут Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинец столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Михаил не смог доиграть матч и был заменен на 42-й на Кристофера Нкунку.

После этого лондонцы сделали еще 5 замен: Нони Мадуэке заменил Рахима Стерлинга, Рис Джеймс вышел вместо Мало Гюсто, Тиаго Силва – Николас Джексон, Лесли Угочукву – Конор Галлахер, Чезаре Казадеи – Коул Палмер. Таким образом, Маурисио Почеттино 6 раз заменил игроков, хотя максимальное количество возможных – 5.

Дело в том, что, согласно регламенту чемпионата, в случае замены по подозрению на сотрясение мозга она не учитывается в общее количество. Именно такая замена была произведена в случае с Мудриком. При этом дополнительных замен из-за подозрения на сотрясение мозга может быть не больше 2 за матч.

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Михаил Мудрик пять замен Челси Брайтон Брайтон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу правила футбола сотрясение мозга
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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