Экс-звезда Манчестер Юнайтед переживает, что клуб может вылететь из АПЛ
Рио Фердинанд обеспокоен положением дел у «красных дьяволов»
Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обеспокоен тем, что клуб может вылететь из Английской Премьер-лиги.
«Все очень плохо. У «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы. В это трудно поверить, но между моим любимым клубом и зоной вылета - только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы можете представить такое?
Некоторые говорят, что достаточно набрать определенное количество очков, чтобы сохранить место в АПЛ, но я думаю о другом. Смотрю на календарь и вижу, что единственный матч, в котором можно рассчитывать на победу, – это игра с «Лестером». И то лишь потому, что по статистике «лисы» являются более удобным соперником для нас.
Обычно ты знаешь, где твоя команда может выиграть, но этот «Манчестер Юнайтед» почти не имеет шансов на победу. Это огромная проблема», - заявил Фердинанд.
«Манчестер Юнайтед» уступил в матче 25-го тура АПЛ лондонскому «Тоттенхэму».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именно на итальянском стадионе нидерландская команда принимала еврокубок
«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины