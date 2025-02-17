Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона

Капитан нидерландского «Фейенорда» из Роттердама Квинтен Тимбер пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает издание Voetbal International.

Как сообщается, травма 23-летнего Тимбера, которую он получил во время матча Лиги чемпионов против итальянского «Милана», оказалась серьезной. У лидера роттердамцев повреждена латеральная связка колена. Тимбера уже прооперировали, в ближайшее время он начнет реабилитацию, которая займет ближайшие месяцы.

Отметим, что это не первая проблема со здоровьем Тимбера в нынешнем сезоне – в январе полузащитник пропустил несколько матчей из-за плохого самочувствия.

В нынешнем сезоне в составе «Фейенорда» Квинтен Тимбер сыграл 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.