15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

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Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

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Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Брайтон – Челси – 1:2

Голы: Уэлбек, 90+7 – Палмер, 34, Нкунку, 64

Видеообзор матча ожидается...