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Чемпионат Англии
Брайтон
15.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
16 мая 2024, 00:41 | Обновлено 16 мая 2024, 01:07
1038
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Брайтон – Челси – 1:2. Как травмировался Мудрик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура АПЛ 2023/24

16 мая 2024, 00:41 | Обновлено 16 мая 2024, 01:07
1038
0
Брайтон – Челси – 1:2. Как травмировался Мудрик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Брайтон – Челси – 1:2

Голы: Уэлбек, 90+7 – Палмер, 34, Нкунку, 64

Видеообзор матча ожидается...

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
88’
Рис Джеймс (Челси) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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