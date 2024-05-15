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  4. Брайтон – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брайтон
15.05.2024 22:00 – 88 0 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2024, 21:45 | Обновлено 15 мая 2024, 22:11
1263
1

Брайтон – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 21:45 матч чемпионата Англии

15 мая 2024, 21:45 | Обновлено 15 мая 2024, 22:11
1263
1
Брайтон – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Челси
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События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Брайтон Челси Брайтон - Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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KirTheKing
Мішаня це суворий форвард-контролер. дякую тобі, аргентинський мрійник, що використовуєш мої наукові праці і винаходи !!
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