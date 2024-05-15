Англия15 мая 2024, 21:45 | Обновлено 15 мая 2024, 22:11
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Брайтон – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 21:45 матч чемпионата Англии
15 мая 2024, 21:45 | Обновлено 15 мая 2024, 22:11
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В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – ЧелсиСмотреть трансляцию
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Мішаня це суворий форвард-контролер. дякую тобі, аргентинський мрійник, що використовуєш мої наукові праці і винаходи !!
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