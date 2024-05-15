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Брайтон
15.05.2024 22:00 - : -
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Англия
15 мая 2024, 03:07 | Обновлено 15 мая 2024, 03:08
23
0

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

15 мая 2024, 03:07 | Обновлено 15 мая 2024, 03:08
23
0
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая на «Амексе» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Брайтон – Челси

Брайтон

Команда находится в густой тени своих же результатов годичной давности. Тогда пришедший по ходу розыгрыша 2022/2023 Де Дзерби удивил всех, забравшись на итоговое 6-е место. Но сейчас не просто не развили успехи - наоборот, серьезно сдали. Возможно, сказалась дополнительная, причем непривычная нагрузка - чайки дебютировали в Лиге Европы. И завершение борьбы там уже после 1/8 финала, с 0:4 в Италии от Ромы, тоже не прибавило настроения и куража. Как и то, что Роберто явно был не против сменить кресло менеджера Альбиона на работу в более амбициозном проекте. Он вроде бы публично заявил, что остается. А его подопечные наконец-то вырвали победу, в концовке поединка с Астон Виллой. Да и 1:1 с Ньюкаслом можно считать хорошим результатом.

Челси

Клуб долгое время показывал максимальную нестабильность. И еще и проваливал те поединки, которые могли дать ему яркий результат. К примеру, финал Кубка Лиги, когда при обилии моментов проиграли 0:1 Ливерпулю - а потом повторили этот же сценарий на Уэмбли, только в 1/2 кубка, и с Манчестер Сити. Казалось бы, на этом уже можно было ставить точку и расписываться в провальном сезоне. Тем более что потом были унизительные 0:5 с Арсеналом. Но синие потом вырвали ничью с Астон Виллой, которая долго вела 2:0. А дальше Мудрик и компания справились с Тоттенхэмом (2:0) и Вест Хэмом (5:0). Уже это позволило поравняться с Манчестер Юнайтед по очкам и даже привело к смещению противника с 7-го места. А 3:2 с Ноттингем Форест позволили не только оторваться от МЮ, но и поравняться с Ньюкаслом, который идет шестым!

Статистика личных встреч

У чаек было 5 поединков без поражений и 2 победы кряду. Но в этом сезоне, при Почеттино, вышло выиграть у синих с этим соперником и в АПЛ, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Они и правда набрали форму, да и мотивации не занимать. Ставим на победу синих (коэффициент - 2,03).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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